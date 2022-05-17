У поїздах Інтерсіті+ з'являться бізнес-ланчі

Укрзалізниця вводить харчування в поїздах Інтерсіті+, замовити вегетаріанське або м'ясне меню пасажир може в момент придбання квитка.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Замовлення ланчу можна буде зробити при оформленні квитка онлайн або в касі. Яка буде його вартість, в компанії поки не повідомили.
Крім того, директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що компанія сьогодні розглядає кілька варіантів організації харчування в поїздах далекого прямування.
Він уточнив, що на основі опитування пасажирів, який з цих варіантів зручніший, в наступному році запустять пілотний проєкт.
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