У поїздах Інтерсіті+ з'являться бізнес-ланчі

13:24 15 грудня Київ, Україна

Укрзалізниця вводить харчування в поїздах Інтерсіті+, замовити вегетаріанське або м'ясне меню пасажир може в момент придбання квитка.

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Замовлення ланчу можна буде зробити при оформленні квитка онлайн або в касі. Яка буде його вартість, в компанії поки не повідомили.



Крім того, директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що компанія сьогодні розглядає кілька варіантів організації харчування в поїздах далекого прямування.

"Перший - те, як відбувається зараз в плацкартних і купейних вагонах - комісійний продаж дуже вузького асортименту: чаю і снеків. Другий - продаж більш широкого асортименту продуктів, які розігріваються в поїзді, - так, як це відбувається зараз в поїздах Інтерсіті. Третій - партнерство з сервісами доставлення харчування, чиї кур'єри можуть привозити замовлення на станції, через які проходять поїзди", - розповів Перцовський.

Він уточнив, що на основі опитування пасажирів, який з цих варіантів зручніший, в наступному році запустять пілотний проєкт.