Вперше за три століття в Україну потрапить Конституція Пилипа Орлика

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За дорученням президента Володимира Зеленського, Міністерству закордонних справ України вдалося домовитися зі Швецією, щоб до 30-річчя незалежності України привезти в країну оригінал Конституції Пилипа Орлика

Про це в п'ятницю, 21 травня, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на сторінці в Facebook.

"Вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить в Українську державу. Ми повертаємо Україні Україну. Присутність оригіналу Конституції вже в незалежній державі - це ще один крок відновлення нашої історичної спадкоємності з часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і до сьогоднішнього дня", - зазначив глава МЗС.

Кулеба розповів, що за дорученням президента Володимира Зеленського МЗС звернулося до Швеції з проханням надати у тимчасове користування оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика 1710 року для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30 річниці незалежності.

"Це були дуже складні переговори, нам пропонували копію, але ми хотіли тільки оригінал, який ніколи не був в Україні. І тому я особливо вдячний Швеції за вияв справжньої солідарності з Україною і взаємної готовності надалі розвивати тисячолітні зв'язки між нашими народами", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС подякував шведським колегам і Національному архіву Швеції і його керівництву за можливість представити українцям надзвичайно важливу для історії держави реліквію.



Кулеба розповів, що Лінчопінгська міська бібліотека в Швеції погодилася також надати для тимчасового експонування гетьманську булаву, яка, за легендою, після гетьмана Івана Мазепи належала Пилипу Орлику.

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Конституція Пилипа Орлика - конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права і обов'язки всіх членів Війська. Укладений 5 квітня 1710. Мав бути ратифікований шведським королем Карлом XII, в разі його перемоги в Північній війні. Написаний латиною і староукраїнською мовою. Пам'ятник української політико-філософської та правової думки. Діяв чотири роки, коли Пилип Орлик і Військо Запорізьке боролися за землі Гетьманщини. Збережений документ староукраїнською мовою в Москві і латиною в Швеції.