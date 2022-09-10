Вперше за сім років в Україні зафіксовано весільний бум

09:14 10 вересня Київ, Україна

В Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів за перші півроку. Загалом побралися 103 903 закоханих, що перевищує всі попередні показники за останні сім років. Про це повідомляє Опендатабот.

Протягом першого півріччя в Україні зареєстрували 103 903 шлюби. Найбільше сімей утворили у прифронтовій Дніпропетровській області. Там побралися 13 025 пар.

Крім того, до топ-3 рекордсменів потрапили Київ та Одеська область. Аналітики підрахували, що тенденція до укладання шлюбів зросла практично у всіх областях України. Проте є й ті, де зареєстровано найнижчий показник. Йдеться про Чернівецьку область - там на 11% рідше почали одружуватися.

Тим часом кількість розлучень, що зареєструвалися через РАГСи, знизилася майже вдвічі, тобто на 42% щодо першого півріччя 2021 року: 7632 розірвання шлюбу проти 13153 торік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що подати заяву про шлюб тепер можна, не маючи при собі паперового паспорта, оскільки у додатку Дія до ряду цифрових документів тепер підключено РАГСи.