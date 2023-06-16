Вперше в Україні військовим небом доставили донорське серце

Врятувати життя українцям – найважливіше завдання під час війни. Але не лише на полі бою. Медики провели чотири успішні пересадки органів завдяки згоді на трансплантацію, яку дали родичі 40-річної померлої жінки.. Вперше з початку широкомасштабного вторгнення донорське серце було доставлене піднебінням до пацієнта. Про це повідомили у МОЗ.
Наголошується, що у 15-річного Максима з Врадіївки Миколаївської області проблеми із серцем почалися після перенесеного коронавірусу у лютому цього року. У нього медики діагностували невиліковну дилатаційну кардіоміопатію.. Юнака могла врятувати лише трансплантація.
Інформаційна система виявила сумісність Максима з донором, але перед лікарями постала проблема: донорське серце "живе" лише кілька годин. За цей час його потрібно транспортувати, підготувати до пересадки та провести процедуру.
Задля порятунку хлопчика МВС підняли в небо гелікоптер, і за годину донорський орган доставили з Вінниці до Інституту серця у Києві.
Поки що Максиму пересаджували серце ще у двох лікарнях проводили трансплантації.У ПДВ Охматдит пересадили нирку 16-річному Дмитру Дубнику із Полтавщини. А у Національному Інституті хірургії та трансплантології імені А.А.Шалімова трансплантували печінку 46-річній киянці та нирку 22-річному чоловікові.
У МОЗ зазначили, що всі трансплантації пройшли успішно. Стан усіх пацієнтів зараз стабільний.
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Нагадаємо, у квітні у Вінниці вперше було проведено пересадку серця. Операція 42-річному пацієнту тривала понад чотири години.
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