Вперше в Україні військовим небом доставили донорське серце

09:29 10 червня Київ, Україна

Врятувати життя українцям – найважливіше завдання під час війни. Але не лише на полі бою. Медики провели чотири успішні пересадки органів завдяки згоді на трансплантацію, яку дали родичі 40-річної померлої жінки.. Вперше з початку широкомасштабного вторгнення донорське серце було доставлене піднебінням до пацієнта. Про це повідомили у МОЗ.

Наголошується, що у 15-річного Максима з Врадіївки Миколаївської області проблеми із серцем почалися після перенесеного коронавірусу у лютому цього року. У нього медики діагностували невиліковну дилатаційну кардіоміопатію.. Юнака могла врятувати лише трансплантація.

"Хлопець провів у реанімації місяць. Його життя врятували родичі 40-річної жінки, якій у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні ім. акад. А.І. Ющенко діагностував смерть мозку через розрив аневризми. Саме вони дали згоду на вилучення органів загиблої. Це рішення сім'ї дозволило врятувати життя чотирьом людям. Серед них і 15-річний Максим", - йдеться у повідомленні.

Інформаційна система виявила сумісність Максима з донором, але перед лікарями постала проблема: донорське серце "живе" лише кілька годин. За цей час його потрібно транспортувати, підготувати до пересадки та провести процедуру.

Задля порятунку хлопчика МВС підняли в небо гелікоптер, і за годину донорський орган доставили з Вінниці до Інституту серця у Києві.

Поки що Максиму пересаджували серце ще у двох лікарнях проводили трансплантації.У ПДВ Охматдит пересадили нирку 16-річному Дмитру Дубнику із Полтавщини. А у Національному Інституті хірургії та трансплантології імені А.А.Шалімова трансплантували печінку 46-річній киянці та нирку 22-річному чоловікові.

У МОЗ зазначили, що всі трансплантації пройшли успішно. Стан усіх пацієнтів зараз стабільний.

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Нагадаємо, у квітні у Вінниці вперше було проведено пересадку серця. Операція 42-річному пацієнту тривала понад чотири години.