Вперше в історії українка підкорила "гору-вбивцю" Чогорі. ВІДЕО

10:03 29 липня Київ, Україна

Ірина Галай стала першою українською жінкою-альпіністкою, якій підкорилася одна з найвищих гір у світі, гора Чогорі.

Про це вона повідомила у відеозверненні в Facebook 28 липня.



Вершина Чогорі знаходиться в хребті Балторо на кордоні Пакистану та Китаю. Гора поступається висотою тільки Евересту.



"Вершина К2 (8611 м). Цілі повинні бути глобальними", - підписала Галай своє відео.



Сходження на Чогорі альпіністка присвятила 30-річчю незалежності України.



"Галай розвінчала міф, що на К2 можуть піднятися тільки профі, як до цього вважалося в світі альпінізму. Ірина стала першою українкою, якій вдалося зійти на К2", - йдеться в повідомленні.



Разом з Галай на Чогорі піднявся Дмитро Семененко з Дніпра, він здійснив сходження без кисневої маски, уточнило агентство.



Місцевий портал Mukachevo.net також повідомив, що Галай стала першою українкою, яка підкорила "гору-вбивцю". Станом на 2021 рік тільки 337 людей підкорили К2.



"Майже місяць тому Галай приєдналася до команди, яка вирушила в Пакистан, щоб підкорити "гору смерті", - зазначив портал.



Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23%, сходження кожного четвертого альпініста закінчувалося трагедією.