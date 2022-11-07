Вперше в історії Україна представить свій павільйон на Конференції ООН зі зміни клімату

10:08 07 листопада Київ, Україна

На конференції ООН зі зміни клімату СОР27 Україна буде представлена власним павільйоном. Раніше Україна брала участь у ній, але не представляла свого павільйону.

Павільйон складається з трьох смислових блоків. У центрі – інсталяція у вигляді вирви від снаряда, подібними зараз усіяні родючі українські землі. Усередині вирви понад п'ятсот кубів із шістнадцятьма видами українських ґрунтів як нагадування про великий потенціал України та її важливість для світової продовольчої стабільності.

Тематично павільйон поділений на два блоки – наслідки війни для клімату та бачення майбутнього України як однієї з держав-гарантів та учасників кліматичних цілей ООН.



Ціль павільйону – показати згубний вплив війни на весь світ і заручитися підтримкою відродження країни. Зокрема, хочуть представити ініціативу «Зелені зернові шляхи», яка порушує питання глобальної загрози харчовій безпеці світу, а також створення партнерств на кожному етапі ланцюжка постачання зерна.



7 листопада павільйон представлять, а 8 листопада до учасників звернеться президент України Володимир Зеленський.



Павільйон працюватиме з 9:00 до 18:00 у будні. Конференція триватиме до 18 листопада 2022 року у Шарм-ель-Шейху, Єгипет.