Вперше з початку квітня до Краматорська пустили потяги

Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Краматорськом на Донеччині. Потяги сюди не курсували із початку квітня.
Потяг курсуватиме за наступним графіком:
- відправлення з Києва щодня о 06:52. Прибуття до Краматорська о 14:03;
- у зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:35. Прибуття до Києва о 21:13.
Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов'янськ.
Нагадаємо, залізничне сполучення з Краматорськом призупинилося після того, як 8 квітня російські загарбники запустили по залізничному вокзалу ракету Точка-У. Внаслідок удару загинули 52 особи, серед них - 5 дітей, близько сотні було госпіталізовано.
Нагадаємо, залізничне сполучення з Краматорськом призупинилося після того, як 8 квітня російські загарбники запустили по залізничному вокзалу ракету Точка-У. Внаслідок удару загинули 52 особи, серед них - 5 дітей, близько сотні було госпіталізовано.
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