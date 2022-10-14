Вперше з початку квітня до Краматорська пустили потяги

10:50 14 жовтня Київ, Україна

Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Краматорськом на Донеччині. Потяги сюди не курсували із початку квітня.

"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже тепер у разі потреби жителі міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно виїхати в інші регіони нашої країни", - зазначили у компанії.

Потяг курсуватиме за наступним графіком:

відправлення з Києва щодня о 06:52. Прибуття до Краматорська о 14:03;

у зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:35. Прибуття до Києва о 21:13.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов'янськ.



Нагадаємо, залізничне сполучення з Краматорськом призупинилося після того, як 8 квітня російські загарбники запустили по залізничному вокзалу ракету Точка-У. Внаслідок удару загинули 52 особи, серед них - 5 дітей, близько сотні було госпіталізовано.