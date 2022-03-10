Вперше Ігри нескорених пройдуть в онлайн-форматі

Спортивні змагання для ветеранів та військовослужбовців - Ігри нескорених 2.0, через пандемію пройдуть в онлайн-форматі.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.
Відзначається, що змагання Ігор нескорених 2: 0 ONLINE відбуватимуться в шести видах спорту: легка атлетика, паверліфтинг, стрільба з лука, плавання, веслування на тренажері, велоспорт.
Відзначимо, Ігри нескорених (eng. Invictus Games) - це міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травмувалися або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки.
Відбір і підготовку збірної України 2020 року здійснює Міністерство ветеранів України спільно з БФ "Повернись живим" і Центром стратегічних комунікацій "Стратком Україна" за підтримки міжурядової робочої групи.
Відбір і підготовку збірної України 2020 року здійснює Міністерство ветеранів України спільно з БФ "Повернись живим" і Центром стратегічних комунікацій "Стратком Україна" за підтримки міжурядової робочої групи.
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