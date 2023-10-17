Зросла кількість українських дітей, які постраждали внаслідок агресії рф

09:27 17 жовтня Київ, Україна

Понад 1644 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 17 жовтня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 508 дітей загинули та понад 1136 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.



Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 492;

Харківській – 303;

Херсонській – 130;

Київській – 129;

Запорізькій – 99;

Миколаївській – 97;

Дніпропетровській – 96;

Чернігівській – 72;

Луганській – 67.

16 жовтня внаслідок обстрілу військами росії міста Миргород Полтавської області постраждав 10-річний хлопчик.