Зросла кількість українських дітей, які постраждали внаслідок агресії рф

09:27 17 жовтня Київ, Україна

Понад 1644 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 17 жовтня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 508 дітей загинули та понад 1136 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.

Найбільше постраждало дітей у:
  • Донецькій області – 492;
  • Харківській – 303;
  • Херсонській – 130;
  • Київській – 129;
  • Запорізькій – 99;
  • Миколаївській – 97;
  • Дніпропетровській – 96;
  • Чернігівській – 72;
  • Луганській – 67.
16 жовтня внаслідок обстрілу військами росії міста Миргород Полтавської області постраждав 10-річний хлопчик.