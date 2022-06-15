Зросла кількість загиблих дітей через напад росії

11:04 15 червня Київ, Україна

В Україні 313 дітей загинули та понад 579 дістали поранення внаслідок нападу росії на Україну. Лише день тому ювенальні прокурори звітували про 288 дітей.



Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори підтвердили загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років. Вони загинули на Донеччині внаслідок обстрілів та бомбардувань з березня по травень. З них 21 дитина загинула у Маріуполі.



Так, внаслідок влучання російського снаряду в будинок у Маріуполі загинула вся сім'я керівника одного з управлінь міської ради, зокрема, дівчинки 13 та 15 років. У травні окупанти обстріляли місто Лиман, внаслідок чого загинули 4 дівчинки.



Також за останню добу прокурори підтвердили поранення ще 52 дітей. Зокрема, 48 дітей від 4 місяців до 17 років отримали поранення у Маріуполі.



Новонароджений постраждав 14 червня внаслідок падіння уламків ракет у Золочеві у Львівській області. А 13 червня внаслідок обстрілу села П'ятницьке та смт Малинівка у Харківській області поранено троє дітей: 3 місяці, 11 та 17 років.



Ці дані ще не остаточні, оскільки йде встановлення кількості поранених та загиблих у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та на звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 291, Харківській – 169, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.