Зросла кількість дітей, загиблих внаслідок агресії росії

14:33 14 вересня Київ, Україна

Понад 1627 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 14 вересня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 504 дитини загинули та понад 1123 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.



Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 487, Харківській – 300, Київській – 129, Херсонській – 124, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 96, Чернігівській – 71, Луганській – 67.



14 вересня в результаті обстрілу військом рф с. Новодмитрівка Херсонської області загинув 6-річний хлопчик, його 13-річний брат отримав поранення.