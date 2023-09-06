Відновлять залізничний маршрут 19 століття між Польщею та Україною

17:12 18 серпня Київ, Україна

У грудні 2024 року Польща готується запустити маршрут із Сянока до Хірова через український кордон, пише польське управління залізничного транспорту.



Планують запустити три щоденні пари транскордонних поїздів через прикордонний пункт Кросценко (Коростенко) – так звану лінію 108.



Потяг проїжджатиме 65-кілометрову ділянку з українського Хірова до польського Сянока приблизно за дві години.



Востаннє потяги цією ділянкою курсували 2010 року. Маршрут закрили через проблеми із контрабандою.



Перші поїзди з Перемишля до Хірова почали курсувати 1872 року.