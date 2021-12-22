Відновлюється авіасполучення між Казахстаном і Україною

19:27 12 серпень Київ, Україна

Уряд Казахстану ухвалив рішення відновити міжнародне авіасполучення з Україною і кількома країнами, з 17 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства індустрії і інфраструктурного розвитку Казахстану.

"Відповідно до рішення Міжвідомчої комісії щодо недопущення виникнення та поширення коронавирусной інфекції на території Республіки Казахстан від 11 серпня 2020 року, з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я РК, рівня епідеміологічної обстановки відповідно до карти Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 17 серпня 2020 року по етапах поновлюються міжнародні польоти в Об'єднані Арабські Емірати, Республіку Білорусь, Німеччину, Нідерланди, Єгипет, Україна і Російську Федерацію ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зазначені країни підтримують відновлення польотів з Казахстаном з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог (термометрія, соціальне дистанціювання, масковий режим, ПЛР-тестування).



Кількість рейсів з міжнародних маршрутах буде виконуватися на основі діючих міжурядових угод про повітряне сполучення і в залежності від завантаження повітряних суден на кожному маршруті.