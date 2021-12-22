Відновлюється авіасполучення між Казахстаном і Україною

Уряд Казахстану ухвалив рішення відновити міжнародне авіасполучення з Україною і кількома країнами, з 17 серпня.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства індустрії і інфраструктурного розвитку Казахстану.
Відзначається, що зазначені країни підтримують відновлення польотів з Казахстаном з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог (термометрія, соціальне дистанціювання, масковий режим, ПЛР-тестування).
Кількість рейсів з міжнародних маршрутах буде виконуватися на основі діючих міжурядових угод про повітряне сполучення і в залежності від завантаження повітряних суден на кожному маршруті.
Кількість рейсів з міжнародних маршрутах буде виконуватися на основі діючих міжурядових угод про повітряне сполучення і в залежності від завантаження повітряних суден на кожному маршруті.
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