Відновлено послугу з перереєстрації автомобіля при купівлі-продажу

12:57 31 березня Київ, Україна

Відновлено послугу з перереєстрації транспортного засобу під час оформлення договору купівлі-продажу у сервісному центрі МВС.



Тисячі людей щодня зверталися до сервісних центрів МВС із проханням відновити послугу – перереєстрація транспортних засобів. Адже багато громадян залишилися без засобів пересування.



«Відсьогодні ми відновлюємо цю послугу. У цей тяжкий час слід максимально забезпечити доступ до державних послуг. Тому що кожна така дія – це наше «вистоїмо» для країни», – зазначив заступник міністра Богдан Драпятий.



Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.



Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. А згодом буде відновлено складання та практичний іспит на дорогах загального користування.



Нагадаємо, що урядом було скасовано складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.