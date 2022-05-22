Можливий випадок віспи мавп у людини виявили у Греції

07:56 22 травня Київ, Україна

Перший можливий випадок захворювання на віспу мавп виявлено в Греції. Про це в суботу, 21 травня, повідомила грецька Національна організація громадської охорони здоров'я (EODY), пише Proto Thema.

Симптоми захворювання виявлено у 29-річного британського туриста, котрий зі своєю супутницею приїхав на відпочинок на острів Кефалонія.. У молодої людини - шкірні висипи та інші симптоми, що нагадують віспу мавп.

"Йдеться про англійського туриста, який разом зі своєю супутницею, безсимптомною, поміщений до лікарні "Атікон", де вони перебувають у палатах з негативним тиском", - сказано у повідомленні.

Чоловік поміщений до спеціальної ізольованої палати, як у випадку з COVID-19, для захисту громадського здоров'я.

Зразки для дослідження направлені до спеціальної лабораторії. Результати аналізів будуть готові 23 травня, повідомили у EODY.

Як повідомила раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), зараз підтверджено близько 80 випадків зараження віспою мавп, ще по 50 фахівці проводять розслідування. У ВООЗ наголосили, що "недавні спалахи, повідомлення про які надійшли з 11 країн, є нетиповими, оскільки вони сталися в державах, які не є ендемічними".

Віспа мавп - рідкісне вірусне захворювання, що в основному передається людині від диких тварин (гризуни, примати). Вірус проникає через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи, очі, ніс та рот, а також через біологічні рідини.

Симптоми захворювання включають лихоманку, головний біль, біль у м'язах, біль у спині, збільшення лімфатичних вузлів, озноб і втому. Можуть також з'являтися висипання на обличчі та інших частинах тіла.

На даний момент випадки віспи мавп зафіксовані у США, Канаді, Австралії, Іспанії, Португалії, Великій Британії, Франції, Італії, Швеції та Австралії.