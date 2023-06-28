Можливе перейменування Запоріжжя: Нацкомісія пояснила свою позицію

19:07 28 червня Київ, Україна

Національна комісія зі стандартів державної мови розпочала розгляд питання про можливе перейменування міста Запоріжжя.



Про це було оголошено головою комісії Володимиром Мозгуновим на прес-конференції 28 червня.



Однак Мозгунов підкреслив, що рішення комісії є лише рекомендацією, і саме перейменування населених пунктів не входить до їх повноважень. Остаточне рішення має бути ухвалене громадою та місцевими органами самоврядування.



Голова також зазначив, що рекомендації комісії покликані привернути увагу місцевих органів самоврядування до проблем, що виникли.



Член Національної комісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова висловила свою позицію щодо назви міста Запоріжжя. Вона зазначила, що у наукових колах існують різні тлумачення цієї назви, як Запоріжжя та Запоріжжя.



Новікова додала, що комісія вважає обидві назви правильними та відповідними нормам української літературної мови.



Проте комісія отримала звернення, у тому числі від мешканців Запоріжжя, з проханням розглянути питання про перейменування Запоріжжя на Запоріжжя. У зв'язку з цим комісія звернулася до робочої групи, яка опікується питаннями перейменування.



У робочій групі відбулися також дискусії, пов'язані з історичними аспектами назви міста.