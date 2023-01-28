Чи можливо зменшити зростаючі витрати за воду, опалення та світло

09:33 28 січня Київ, Україна

Хоча уряд заморозив для населення тарифи на комунальні послуги, це не зменшило сум у платіжках українців. А іноді взагалі перевищило довоєнні показники. Що ж робити для того, щоб заощадити на світі, воді та теплі?

Світлана дають менше, а платіжка все більше: у чому справа

Експерт Олег Попенко зазначив, що економити електроенергію, коли є постійні відключення, дуже важко. Це навіть призводить до того, що люди споживають світла більше, ніж це було б без відключень.

Справа в тому, що в момент, коли світло подають, масово включають усі прилади та паралельно заряджають усі гаджети.

"Виходить так, що фактично є відключення у побутових споживачів і за фактом вони начебто повинні під час відключень не споживати електроенергію, але виходить так, що саме в той момент, коли населенню подають електроенергію і вони включають усі прилади, вони більше споживають" , – пояснив експерт.

До речі, найбільше з електроприладів у будинку споживає електроплита, а також фен, праска та електрочайник. Навіть пральна машина "їсть" менше.

Як економити електроенергію

Фахівець з енергоефективності Володимир Кузьменко зазначив, що в економії головне – системність та бажання.

Тільки уявіть, якщо кожна сім'я споживатиме хоча б на 1 кіловат менше, то скільки це буде для багатомільйонної країни?

"Ваша сім'я – це маленьке підприємство, то, як відомо, на кожному сучасному підприємстві є певні стандарти та закони. Почніть створювати такі стандарти вдома. Спробуйте, щоб культура економії стала вашим внутрішнім сімейним стандартом та гарним прикладом для інших. Саме з таких організаційних методів і починаються можливості, а згодом і реальні цифри заощаджених коштів для вашої родини та країни загалом”, – додав фахівець.

Перегляньте свої звички;

Наприклад, вимикайте будинки прилади та освітлення щоразу в тому місці квартири, де воно вам не потрібне. Також візьміть за звичку вимикати прилади, якими ви не користуєтесь постійно. Навіть якщо в телевізорі вночі горить маленький червоний світлодіод, то через рік так може "нагоріти" кілька кіловат.

Використовуйте техніку з "еко" режимом;

Такий режим справді економить гроші вашої родини. Звичка використовувати техніку на таких "середніх" та економічних режимах ще й продовжить термін її служби.

Почніть заощаджувати у формі гри чи квесту;

Задайте собі за мету споживати наступного місяця менше на 10 кіловат. Це може стати захоплюючим квестом та сімейною грою.

Купуйте LED лампи;

"Лампи старого зразка, крім того, що яскраво світять та виконують свої функції, ще й нагріваються. Ось ця додаткова енергія на нагрівання – саме те, за що ми переплачуємо. Тому сфера використання ламп розжарювання залишається досить обмеженою”, – пояснює співрозмовник.

Менше води – менше світла

Важливо пам'ятати, що якщо зменшити споживання води, то можна знизити і навантаження на нашу енергосистему.

"Я не пропоную людям ходити у брудному, їсти холодну їжу і не митися, але я закликаю раціонально використовувати воду. Якщо це робитиме більшість людей, то це у свою чергу допоможе знизити навантаження на нашу енергетичну систему, то ефект буде відчутним", - розповіла експерт у сфері ЖК Крістіна Ненно.

За словами експерта, середнє домогосподарство може заощадити близько 100–150 кіловат лише, якщо постійно не включати теплу та гарячу воду.. Це стосується і проточних електронагрівників, які встановлюються безпосередньо для підігріву води в крані.

Що слід робити для зменшення платіжки за воду

Якщо ваша пральна машина не повністю завантажена, вона використовуватиме більше води, ніж зазвичай. Стирайте лише з максимально завантаженим барабаном.

Цікаво, що унітаз, що протікає, може витрачати близько 72 000 літрів води на рік, а кран - до 6 000 літрів на місяць. Тому рекомендуємо перевіряти на справність усю сантехніку.

Економна сантехніка, як унітаз із двома видами змиву, може зберегти вашій родині з 3 осіб до 15 літрів води на день.

Спробуйте приймати душ швидше. Таким чином, за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води.

Якщо чистите зуби або миєте посуд, не залишайте кран відкритим. Так вдасться заощадити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію за 3 хвилини.

До речі, крани з розпилювачем у ванній та на кухні змиють мило не гірше звичайного крана.. А при цьому витратиться води у рази менше.

За опалення можна також менше платити: як це зробити

Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Андрій Закревський радить розпочати економію на теплі з врегулювання власного котла.

"У квартирах, що мають особисте опалення, подачу тепла можна підлаштувати під графіки відключень електроенергії і так економити. Наприклад, коли дають світло, потрібно включити котел хоча б на годину, щоб прогріти квартиру. Згодом казан можна поставити на екорежим", - радить голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Андрій Закревський.

У квартирах із централізованим опаленням такі маневри неможливі.

Щільно одягаючись, ви теж економите власне тепло і менше потребуєте зовнішнього.

і менше потребуєте зовнішнього. Щоб не опалювати відразу дві кімнати, кухню можна опалювати без використання батарей, тобто готуючи більше на газовій плиті.

У спальні ліжко можна прогрівати грілками або пляшками з гарячою водою, поклавши їх під ковдру.

Утепліть будинок, перш за все вікна та двері. Якщо коштів на пластикові немає, не забувайте про плівкові вставки.

Батареї, розташовані в нішах, облаштуйте фольговою ізоляцією, тобто помістіть алюф між стіною та батареєю. Це заощадить до 20% тепла, а відповідно знизить платіжки.

За допомогою терморегулятора можна регулювати подачу теплоносія до батареї.

Але такий прилад власникам квартир з централізованим опаленням можна встановити лише за умови, що в квартирі є лічильник тепла – прилад, що враховує надходження опалення в квартиру і дозволяє платити тільки за реально спожите тепло в окремо взятій квартирі.