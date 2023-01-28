Чи можливо зменшити зростаючі витрати за воду, опалення та світло

Хоча уряд заморозив для населення тарифи на комунальні послуги, це не зменшило сум у платіжках українців. А іноді взагалі перевищило довоєнні показники. Що ж робити для того, щоб заощадити на світі, воді та теплі?
Світлана дають менше, а платіжка все більше: у чому справа
Експерт Олег Попенко зазначив, що економити електроенергію, коли є постійні відключення, дуже важко. Це навіть призводить до того, що люди споживають світла більше, ніж це було б без відключень.
Справа в тому, що в момент, коли світло подають, масово включають усі прилади та паралельно заряджають усі гаджети.
До речі, найбільше з електроприладів у будинку споживає електроплита, а також фен, праска та електрочайник. Навіть пральна машина "їсть" менше.
Як економити електроенергію
Фахівець з енергоефективності Володимир Кузьменко зазначив, що в економії головне – системність та бажання.
Тільки уявіть, якщо кожна сім'я споживатиме хоча б на 1 кіловат менше, то скільки це буде для багатомільйонної країни?
- Перегляньте свої звички;
- Наприклад, вимикайте будинки прилади та освітлення щоразу в тому місці квартири, де воно вам не потрібне. Також візьміть за звичку вимикати прилади, якими ви не користуєтесь постійно. Навіть якщо в телевізорі вночі горить маленький червоний світлодіод, то через рік так може "нагоріти" кілька кіловат.
- Використовуйте техніку з "еко" режимом;
- Такий режим справді економить гроші вашої родини. Звичка використовувати техніку на таких "середніх" та економічних режимах ще й продовжить термін її служби.
- Почніть заощаджувати у формі гри чи квесту;
- Задайте собі за мету споживати наступного місяця менше на 10 кіловат. Це може стати захоплюючим квестом та сімейною грою.
- Купуйте LED лампи;
Менше води – менше світла
Важливо пам'ятати, що якщо зменшити споживання води, то можна знизити і навантаження на нашу енергосистему.
За словами експерта, середнє домогосподарство може заощадити близько 100–150 кіловат лише, якщо постійно не включати теплу та гарячу воду.. Це стосується і проточних електронагрівників, які встановлюються безпосередньо для підігріву води в крані.
Що слід робити для зменшення платіжки за воду
- Якщо ваша пральна машина не повністю завантажена, вона використовуватиме більше води, ніж зазвичай. Стирайте лише з максимально завантаженим барабаном.
- Цікаво, що унітаз, що протікає, може витрачати близько 72 000 літрів води на рік, а кран - до 6 000 літрів на місяць. Тому рекомендуємо перевіряти на справність усю сантехніку.
- Економна сантехніка, як унітаз із двома видами змиву, може зберегти вашій родині з 3 осіб до 15 літрів води на день.
- Спробуйте приймати душ швидше. Таким чином, за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води.
- Якщо чистите зуби або миєте посуд, не залишайте кран відкритим. Так вдасться заощадити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію за 3 хвилини.
- До речі, крани з розпилювачем у ванній та на кухні змиють мило не гірше звичайного крана.. А при цьому витратиться води у рази менше.
За опалення можна також менше платити: як це зробити
Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Андрій Закревський радить розпочати економію на теплі з врегулювання власного котла.
У квартирах із централізованим опаленням такі маневри неможливі.
- Щільно одягаючись, ви теж економите власне тепло і менше потребуєте зовнішнього.
- Щоб не опалювати відразу дві кімнати, кухню можна опалювати без використання батарей, тобто готуючи більше на газовій плиті.
- У спальні ліжко можна прогрівати грілками або пляшками з гарячою водою, поклавши їх під ковдру.
- Утепліть будинок, перш за все вікна та двері. Якщо коштів на пластикові немає, не забувайте про плівкові вставки.
- Батареї, розташовані в нішах, облаштуйте фольговою ізоляцією, тобто помістіть алюф між стіною та батареєю. Це заощадить до 20% тепла, а відповідно знизить платіжки.
- За допомогою терморегулятора можна регулювати подачу теплоносія до батареї.
Але такий прилад власникам квартир з централізованим опаленням можна встановити лише за умови, що в квартирі є лічильник тепла – прилад, що враховує надходження опалення в квартиру і дозволяє платити тільки за реально спожите тепло в окремо взятій квартирі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі