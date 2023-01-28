Чи можливо зменшити зростаючі витрати за воду, опалення та світло

09:33 28 січня Київ, Україна

Хоча уряд заморозив для населення тарифи на комунальні послуги, це не зменшило сум у платіжках українців. А іноді взагалі перевищило довоєнні показники. Що ж робити для того, щоб заощадити на світі, воді та теплі?

Світлана дають менше, а платіжка все більше: у чому справа

Експерт Олег Попенко зазначив, що економити електроенергію, коли є постійні відключення, дуже важко. Це навіть призводить до того, що люди споживають світла більше, ніж це було б без відключень.

Справа в тому, що в момент, коли світло подають, масово включають усі прилади та паралельно заряджають усі гаджети.

"Виходить так, що фактично є відключення у побутових споживачів і за фактом вони начебто повинні під час відключень не споживати електроенергію, але виходить так, що саме в той момент, коли населенню подають електроенергію і вони включають усі прилади, вони більше споживають" , – пояснив експерт.

До речі, найбільше з електроприладів у будинку споживає електроплита, а також фен, праска та електрочайник. Навіть пральна машина "їсть" менше.

Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала

 

Як економити електроенергію

Фахівець з енергоефективності Володимир Кузьменко зазначив, що в економії головне – системність та бажання.

Тільки уявіть, якщо кожна сім'я споживатиме хоча б на 1 кіловат менше, то скільки це буде для багатомільйонної країни?

"Ваша сім'я – це маленьке підприємство, то, як відомо, на кожному сучасному підприємстві є певні стандарти та закони. Почніть створювати такі стандарти вдома. Спробуйте, щоб культура економії стала вашим внутрішнім сімейним стандартом та гарним прикладом для інших. Саме з таких організаційних методів і починаються можливості, а згодом і реальні цифри заощаджених коштів для вашої родини та країни загалом”, – додав фахівець.

  • Перегляньте свої звички;
  • Наприклад, вимикайте будинки прилади та освітлення щоразу в тому місці квартири, де воно вам не потрібне. Також візьміть за звичку вимикати прилади, якими ви не користуєтесь постійно. Навіть якщо в телевізорі вночі горить маленький червоний світлодіод, то через рік так може "нагоріти" кілька кіловат.
  • Використовуйте техніку з "еко" режимом;
  • Такий режим справді економить гроші вашої родини. Звичка використовувати техніку на таких "середніх" та економічних режимах ще й продовжить термін її служби.
  • Почніть заощаджувати у формі гри чи квесту;
  • Задайте собі за мету споживати наступного місяця менше на 10 кіловат. Це може стати захоплюючим квестом та сімейною грою.
  • Купуйте LED лампи;

"Лампи старого зразка, крім того, що яскраво світять та виконують свої функції, ще й нагріваються. Ось ця додаткова енергія на нагрівання – саме те, за що ми переплачуємо. Тому сфера використання ламп розжарювання залишається досить обмеженою”, – пояснює співрозмовник.

Менше води – менше світла

Важливо пам'ятати, що якщо зменшити споживання води, то можна знизити і навантаження на нашу енергосистему.

"Я не пропоную людям ходити у брудному, їсти холодну їжу і не митися, але я закликаю раціонально використовувати воду. Якщо це робитиме більшість людей, то це у свою чергу допоможе знизити навантаження на нашу енергетичну систему, то ефект буде відчутним", - розповіла експерт у сфері ЖК Крістіна Ненно.

За словами експерта, середнє домогосподарство може заощадити близько 100–150 кіловат лише, якщо постійно не включати теплу та гарячу воду.. Це стосується і проточних електронагрівників, які встановлюються безпосередньо для підігріву води в крані.

Що слід робити для зменшення платіжки за воду

  • Якщо ваша пральна машина не повністю завантажена, вона використовуватиме більше води, ніж зазвичай. Стирайте лише з максимально завантаженим барабаном.
  • Цікаво, що унітаз, що протікає, може витрачати близько 72 000 літрів води на рік, а кран - до 6 000 літрів на місяць. Тому рекомендуємо перевіряти на справність усю сантехніку.
  • Економна сантехніка, як унітаз із двома видами змиву, може зберегти вашій родині з 3 осіб до 15 літрів води на день.
  • Спробуйте приймати душ швидше. Таким чином, за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води.
  • Якщо чистите зуби або миєте посуд, не залишайте кран відкритим. Так вдасться заощадити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію за 3 хвилини.
  • До речі, крани з розпилювачем у ванній та на кухні змиють мило не гірше звичайного крана.. А при цьому витратиться води у рази менше.

Как экономить на использовании воды / Инфографика 24 Канала

За опалення можна також менше платити: як це зробити

Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Андрій Закревський радить розпочати економію на теплі з врегулювання власного котла.

"У квартирах, що мають особисте опалення, подачу тепла можна підлаштувати під графіки відключень електроенергії і так економити. Наприклад, коли дають світло, потрібно включити котел хоча б на годину, щоб прогріти квартиру. Згодом казан можна поставити на екорежим", - радить голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Андрій Закревський.

У квартирах із централізованим опаленням такі маневри неможливі.

  • Щільно одягаючись, ви теж економите власне тепло і менше потребуєте зовнішнього.
  • Щоб не опалювати відразу дві кімнати, кухню можна опалювати без використання батарей, тобто готуючи більше на газовій плиті.
  • У спальні ліжко можна прогрівати грілками або пляшками з гарячою водою, поклавши їх під ковдру.
  • Утепліть будинок, перш за все вікна та двері. Якщо коштів на пластикові немає, не забувайте про плівкові вставки.
  • Батареї, розташовані в нішах, облаштуйте фольговою ізоляцією, тобто помістіть алюф між стіною та батареєю. Це заощадить до 20% тепла, а відповідно знизить платіжки.
  • За допомогою терморегулятора можна регулювати подачу теплоносія до батареї.

Але такий прилад власникам квартир з централізованим опаленням можна встановити лише за умови, що в квартирі є лічильник тепла – прилад, що враховує надходження опалення в квартиру і дозволяє платити тільки за реально спожите тепло в окремо взятій квартирі.

Как сэкономить платежку за тепло / Инфографика 24 Канала

 