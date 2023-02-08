Біля посольства Туреччини у Києві пройде акція пам'яті загиблих внаслідок землетрусу

21:04 07 лютого Київ, Україна

8 лютого о 15:00 запрошуємо небайдужих українців, громадські організації, представників уряду та медіа зібратися біля Посольства Туреччини у Києві (вул. Панаса Мирного, 22) на Акцію пам'яті загиблих у Туреччині внаслідок землетрусу.



6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим з 1939 року.. Тоді загинули майже 33 тисячі людей, близько 100 тисяч поранено.



Перший землетрус магнітудою 7,7 балів стався о 4.17 ранку за місцевим часом, після нього було зафіксовано 42 афтершоки, магнітуда найсильнішого склала 6,6. У Туреччині було оголошено найвищий рівень тривоги. Влада звернулася за міжнародною допомогою.



Потім приблизно о 13:30 за місцевим часом стався другий землетрус магнітудою 7,8.. Його епіцентр знаходився в районі Ельбістану у південно-східному турецькому регіоні Кахраманмараш. Крім того, ще один землетрус магнітудою 5,7 балів стався за 60 кілометрів від міста Малатья.

Сейсмічна активність зберігатиметься в регіоні ще деякий час.



Наслідки трагедії

Управління з питань катастроф та надзвичайних ситуацій (AFAD) МВС Республіки Туреччина вранці 7 лютого повідомило, що в країні загинули щонайменше 3381 особа і понад 20 426 отримали поранення. Кількість підтверджених зруйнованих будівель – 5775.



У Туреччині оголосили семиденну жалобу. Прапор Туреччини буде приспущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, у всіх представництвах країни і за кордоном.



У провінціях, які торкнулися землетрусу, скасували навчання у школах та вищих навчальних закладах.

Через стихію постраждала також сусідня Сирія, землетруси (зокрема підземні) також були зафіксовані в Казахстані, Грузії, Тайвані, Алясці, Аргентині та інших країнах.



Українці солідарні з народом Туреччини та хочуть принести співчуття турецькому народу за тисячі втрачених життів.

Українці, як ніхто інший, знають, що таке трагедія – знають, що таке тисячі загиблих, що таке зруйновані будинки та міста, що жертви під завалами будинків.



Україна ніколи не відвертається від своїх партнерів – адже Туреччина – це надійний партнер України у війні з росією: понад 100 вантажівок

гуманітарної допомоги було передано на допомогу українцям; Туреччина перекрила чорноморські протоки для російських кораблів та підтримує цілісність України (Ердоган називає Крим частиною України); для ЗСУ надходять турецькі «Байрактори» та бронемашини Kirpi; турецьке посередництво відіграло ключову роль у розблокуванні експорту українського зерна; таке інше.



Незважаючи на війну в Україні, ми залишаємось людяними та співпереживаємо горе інших держав.