Повітряна битва: штучний інтелект перевершив людини

19:57 28 серпень Київ, Україна

Імітація повітряного бою між штучним інтелектом і досвідченим військовим пілотом, завершилася беззастережною перемогою першого.

Згідно з численними повідомленнями, алгоритм штучного інтелекту, що пілотує винищувач F-16 Fighting Falcon, здобув перемогу в п'яти напружених поєдинках поспіль.



Агентство перспективних оборонних дослідницьких проектів (DARPA) провело заключний раунд свого третього і останнього змагання AlphaDogfight в четвер, виставивши систему штучного інтелекту, розроблену компанією Heron Systems, проти пілота-людини в ситуації "імітація повітряного бою в межах видимого діапазону".





ІІ Heron зіткнувся віч-на-віч з випускником Курсу інструкторів по зброї ВВС з позивним "Banger". Експерт-коментатор Джастін Мок з DARPA сказав, що алгоритм ІІ продемонстрував "надлюдську здатність прицілювання" під час повітряного бою. Під час бою пілот-людина жодного разу не завдав противнику поразки.

Змодельованої бій охарактеризовано як "сценарій бою один на один", в якому комбатанти стріляли з "передових знарядь в класичному повітряному бою в стилі Другої світової війни", що вказує на те, що, хоча штучний інтелект швидко прогресує, потрібна додаткова робота, перш ніж він буде готові до складнощів сучасної війни.



Проте досягнення є значним для системи ШІ, розробка якої, почалася менше року тому. Повідомляється, що програма ІІ Heron вчилася швидко, отримуючи приблизно "12 років досвіду" в ході 4 мільярдів симуляцій, повідомляє Defense One. Система Heron змагалася з пілотом-людиною після перемоги над іншими алгоритмами ІІ в попередніх раундах змагання.