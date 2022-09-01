Повітряна тривога на День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів і тривала від 3 до 14 годин у різних регіонах.
Про це повідомили два Telegram-канали.
Повітряні тривоги 24 серпня лунали від 6 разів у західних областях України до 12 - у Полтавській та Кіровоградській областях. У Києві сигнал тривоги на День Незалежності вмикався 7 разів.
За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. На Луганщині повітряна тривога не припиняється.
Офіційно підтверджені обстріли або ракетні удари 24 серпня:
Повітряні тривоги 24 серпня лунали від 6 разів у західних областях України до 12 - у Полтавській та Кіровоградській областях. У Києві сигнал тривоги на День Незалежності вмикався 7 разів.
За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. На Луганщині повітряна тривога не припиняється.
Офіційно підтверджені обстріли або ракетні удари 24 серпня:
- Полтавська область (Миргород);
- Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);
- Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);
- Хмельницька область (Шепетівський район);
- Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)
- Запорізька область (Запоріжжя);
- Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);
- Чернігівська область (Чернігівський район);
- Донецька область (лінія розмежування).
Крім того, Україною прокотилася хвиля фейкових повідомлень про вибухи: Біла Церква, Рівне, Житомирська область та Харків.
Також були повідомлення про фейкові мінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому та Києві.
Водночас повідомляється, що 24 серпня були вибухи на окупованих росіянами територіях:
- Токмак, Запоріжжя (склад боєприпасів росіян);
- Ровеньки, Луганщина (база окупантів);
- Каховський район, Херсонщина (база російських військових);
- Чаплинка, Херсонщина (склад боєприпасів та база окупантів);
- Бериславський район, Херсон (інформація уточнюється).
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