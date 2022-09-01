Повітряна тривога на День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів

09:19 25 серпня Київ, Україна

Повітряна тривога на День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів і тривала від 3 до 14 годин у різних регіонах.

 
Про це повідомили два Telegram-канали.

Повітряні тривоги 24 серпня лунали від 6 разів у західних областях України до 12 - у Полтавській та Кіровоградській областях. У Києві сигнал тривоги на День Незалежності вмикався 7 разів.

За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. На Луганщині повітряна тривога не припиняється.

Офіційно підтверджені обстріли або ракетні удари 24 серпня:
  • Полтавська область (Миргород);
  • Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);
  • Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);
  • Хмельницька область (Шепетівський район);
  • Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)
  • Запорізька область (Запоріжжя);
  • Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);
  • Чернігівська область (Чернігівський район);
  • Донецька область (лінія розмежування).
Крім того, Україною прокотилася хвиля фейкових повідомлень про вибухи: Біла Церква, Рівне, Житомирська область та Харків.
 
 
 

Також були повідомлення про фейкові мінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому та Києві.

Водночас повідомляється, що 24 серпня були вибухи на окупованих росіянами територіях:
  • Токмак, Запоріжжя (склад боєприпасів росіян);
  • Ровеньки, Луганщина (база окупантів);
  • Каховський район, Херсонщина (база російських військових);
  • Чаплинка, Херсонщина (склад боєприпасів та база окупантів);
  • Бериславський район, Херсон (інформація уточнюється).