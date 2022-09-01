09:19 25 серпня Київ, Україна

Повітряна тривога на День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів і тривала від 3 до 14 годин у різних регіонах.

Про це повідомили два Telegram-канали.



Повітряні тривоги 24 серпня лунали від 6 разів у західних областях України до 12 - у Полтавській та Кіровоградській областях. У Києві сигнал тривоги на День Незалежності вмикався 7 разів.



За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. На Луганщині повітряна тривога не припиняється.



Офіційно підтверджені обстріли або ракетні удари 24 серпня:

Полтавська область (Миргород);

(Миргород); Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);

Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);

Хмельницька область (Шепетівський район);

Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)

Запорізька область (Запоріжжя);

Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);

Чернігівська область (Чернігівський район);

Донецька область (лінія розмежування).

Крім того, Україною прокотилася хвиля фейкових повідомлень про вибухи: Біла Церква, Рівне, Житомирська область та Харків.



Також були повідомлення про фейкові мінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому та Києві.



Водночас повідомляється, що 24 серпня були вибухи на окупованих росіянами територіях: