Повітряна тривога оголошена у всіх областях України, включаючи Київ

У всіх областях України оголошено повітряну тривогу, включаючи Київ. Про це свідчать дані на карті повітряних тривог у суботу, 4 лютого.
Існує небезпека ракетної атаки країни-агресора Росії.
Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та попрямувати у укриття чи безпечні місця.
За даними моніторингової групи Білорусь Гаюн, близько 9 ранку з аеродрому Мачулищі злетів літак ДРЛО А-50У ВКС Росії.
Крім того, о 09:02 з цього ж аеродрому злетів МіГ-31К ВКС Росії.
Нагадаємо, вчора в Україні була тривога через літаки Росії з Кинджалом.
Також повідомлялося, що авіація Сил оборони минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів.
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