Повітряна тривога оголошена у всіх областях України, включаючи Київ

10:58 04 лютого Київ, Україна

У всіх областях України оголошено повітряну тривогу, включаючи Київ. Про це свідчать дані на карті повітряних тривог у суботу, 4 лютого.

Існує небезпека ракетної атаки країни-агресора Росії.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та попрямувати у укриття чи безпечні місця.

За даними моніторингової групи Білорусь Гаюн, близько 9 ранку з аеродрому Мачулищі злетів літак ДРЛО А-50У ВКС Росії.

Крім того, о 09:02 з цього ж аеродрому злетів МіГ-31К ВКС Росії.

Нагадаємо, вчора в Україні була тривога через літаки Росії з Кинджалом.

Також повідомлялося, що авіація Сил оборони минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів.