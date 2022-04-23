Відновлено залізничне сполучення між Сумами та Києвом

У звільнених від окупантів регіонах поступово відновлюється життя. Насамперед налагоджується структура транспортного сполучення, мости, дороги.
Як розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, між Сумами та Києвом відновлено залізничне сполучення.
Також по області відновлено рух поїздів ще 11 маршрутами.
Нагадаємо, з 16 квітня відновилося залізничне сполучення з деблокованим Черніговом та низкою населених пунктів області.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі