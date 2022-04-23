Відновлено залізничне сполучення між Сумами та Києвом

10:18 23 квітня Київ, Україна

У звільнених від окупантів регіонах поступово відновлюється життя. Насамперед налагоджується структура транспортного сполучення, мости, дороги.

Як розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, між Сумами та Києвом відновлено залізничне сполучення.

"Відновили залізничне сполучення зі столицею! Поки що з пересадкою в Ніжині", - написав він у Телеграм у ніч на суботу, 23 квітня.

Також по області відновлено рух поїздів ще 11 маршрутами.

Нагадаємо, з 16 квітня відновилося залізничне сполучення з деблокованим Черніговом та низкою населених пунктів області.