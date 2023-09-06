Відновлено рух мостом через Ірпінь у Київській області

Сьогодні, 4 вересня, у селі Стоянка Бучанського району Київської області було відновлено рух мостом через річку Ірпінь.
Цю інформацію надало Міністерство відновлення України.
Зазначається, що тепер відкрито всі чотири смуги для проїзду автотранспорту. Цей міст було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.
Після звільнення Київщини було влаштовано тимчасову об'їзну дорогу.
Проте технічні характеристики цієї дороги не дозволяли забезпечити нормальний рух вантажного транспорту і водіям доводилося обирати альтернативні маршрути.
Цю інформацію надало Міністерство відновлення України.
Зазначається, що тепер відкрито всі чотири смуги для проїзду автотранспорту. Цей міст було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.
Після звільнення Київщини було влаштовано тимчасову об'їзну дорогу.
Проте технічні характеристики цієї дороги не дозволяли забезпечити нормальний рух вантажного транспорту і водіям доводилося обирати альтернативні маршрути.
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