Відновлення посвідчення водія у Польщі: нова послуга для українців

Громадяни України, які проживають у Польщі, тепер можуть відновити своє посвідчення водія у разі втрати або крадіжки, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Для отримання послуг громадянам необхідно звернутись до держпідприємства "Документ". Записатися можна онлайн на сайті або в порядку "живої" черги.
Для обміну посвідчення водія необхідно надати такі документи:
Для обміну посвідчення водія необхідно надати такі документи:
- паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання;
- довідку платника податків;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (за потреби).
Адреси, за якими доступна послуга:
- Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2 поверх);
- Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50-363 (0 поверх);
- Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);
- Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.
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