Відновлення посвідчення водія у Польщі: нова послуга для українців

"Послуга доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові. Раніше українські водії могли обміняти тільки наявне посвідчення водія. Зараз же обмін можливий і у зв'язку з втратою або крадіжкою. Це вже друга країна після Туреччини, в якій доступна така послуга», – йдеться в повідомленні.