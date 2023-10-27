Відновлення посвідчення водія у Польщі: нова послуга для українців

15:23 25 жовтня Київ, Україна

Громадяни України, які проживають у Польщі, тепер можуть відновити своє посвідчення водія у разі втрати або крадіжки, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
"Послуга доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові. Раніше українські водії могли обміняти тільки наявне посвідчення водія. Зараз же обмін можливий і у зв'язку з втратою або крадіжкою. Це вже друга країна після Туреччини, в якій доступна така послуга», – йдеться в повідомленні.
Для отримання послуг громадянам необхідно звернутись до держпідприємства "Документ". Записатися можна онлайн на сайті або в порядку "живої" черги.

Для обміну посвідчення водія необхідно надати такі документи:
  • паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання;
  • довідку платника податків;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (за потреби).
Адреси, за якими доступна послуга:
  • Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2 поверх);
  • Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50-363 (0 поверх);
  • Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);
  • Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.