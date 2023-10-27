Відновлення посвідчень водія для українців у Німеччині та Іспанії

17:17 26 жовтня Київ, Україна

Громадяни України в Німеччині та Іспанії отримали можливість відновити втрачене або викрадене посвідчення водія в центрах обслуговування "Паспортний сервіс".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.



Для обміну посвідчення водія необхідно надати такі документи:

Паспорт громадянина України із обов'язковим місцем реєстрації.

Довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за його відсутності на ID-картці, штампі у паспорті або базах даних МВС).

Документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (при зміні особистих даних).

Підрозділи держпідприємства "Документ" у Німеччині:

Кельн, Вроцлавська площа, 50668.

Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).

Підрозділи держпідприємства "Документ" в Іспанії:

Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка навпроти головного входу до вокзалу Estació del Nord).

Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка комерційного центру LA GAVIA).