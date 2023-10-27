Відновлення посвідчень водія для українців у Німеччині та Іспанії

17:17 26 жовтня Київ, Україна

Громадяни України в Німеччині та Іспанії отримали можливість відновити втрачене або викрадене посвідчення водія в центрах обслуговування "Паспортний сервіс".
 
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Для обміну посвідчення водія необхідно надати такі документи:
  • Паспорт громадянина України із обов'язковим місцем реєстрації.
  • Довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за його відсутності на ID-картці, штампі у паспорті або базах даних МВС).
  • Документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (при зміні особистих даних).
Підрозділи держпідприємства "Документ" у Німеччині:
  • Кельн, Вроцлавська площа, 50668.
  • Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).
Підрозділи держпідприємства "Документ" в Іспанії:
  • Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка навпроти головного входу до вокзалу Estació del Nord).
  • Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка комерційного центру LA GAVIA).
"Записатися в електронну чергу для відновлення посвідчення водія можна за посиланням, хоча це не обов'язково, отримати послугу можна без запису", - додали в МВС.