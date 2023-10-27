Відновлення посвідчень водія для українців у Німеччині та Іспанії

Громадяни України в Німеччині та Іспанії отримали можливість відновити втрачене або викрадене посвідчення водія в центрах обслуговування "Паспортний сервіс".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Для обміну посвідчення водія необхідно надати такі документи:
Для обміну посвідчення водія необхідно надати такі документи:
- Паспорт громадянина України із обов'язковим місцем реєстрації.
- Довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за його відсутності на ID-картці, штампі у паспорті або базах даних МВС).
- Документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (при зміні особистих даних).
Підрозділи держпідприємства "Документ" у Німеччині:
- Кельн, Вроцлавська площа, 50668.
- Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).
Підрозділи держпідприємства "Документ" в Іспанії:
- Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка навпроти головного входу до вокзалу Estació del Nord).
- Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка комерційного центру LA GAVIA).
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