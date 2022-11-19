Відновлення енергосистеми у разі блекауту може тривати до 10 днів

Відновлення енергосистеми у разі блекауту* може тривати за позитивним сценарієм близько трьох днів, негативним – від 7 до 10.
Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу "Поточна ситуація з електроенергією в Україні".
Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу "Поточна ситуація з електроенергією в Україні".
Ніколи таких масованих ударів, які робить росія, не переживала жодна енергосистема іноземних країн, наголосив він. Тож це унікальний український досвід.
*Блекаут - це аварія, в результаті якої відбувається масове відключення всіх споживачів від електроенергії.
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