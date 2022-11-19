Відновлення енергосистеми у разі блекауту може тривати до 10 днів

17:51 18 листопада Київ, Україна

Відновлення енергосистеми у разі блекауту* може тривати за позитивним сценарієм близько трьох днів, негативним – від 7 до 10.



Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу "Поточна ситуація з електроенергією в Україні".

"Ніхто у світі ще жодного разу такий експеримент не проводив. З точки зору базових розрахунків та відповідних документів щодо того, як розвиватимуться події у разі, якщо блекаут відбудеться, то в межах позитивного сценарію йдеться про 3 дні, у негативному – 7-10 днів на відновлення системи та повного споживання", - зазначив він.

Ніколи таких масованих ударів, які робить росія, не переживала жодна енергосистема іноземних країн, наголосив він. Тож це унікальний український досвід.

"Поки що система сильно пошкоджена, і Україні ще не вдалося відновити її до рівня, коли ми зможемо пережити наступну атаку. Йдеться про неконтрольоване вилучення певних регіонів із мережі, що і є так званим блекаутом", - додав експерт.

*Блекаут - це аварія, в результаті якої відбувається масове відключення всіх споживачів від електроенергії.