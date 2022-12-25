Відремонтовано ще один міст. Рух транспорту на трасі Київ-Харків відновлено

На трасі Київ-Харків-Довжанський відновили міст через річку Трубіж, який було зруйновано під час окупації, повідомили у Мінінфраструктури.
Мостом відновлено повноцінний рух транспорту. Траса Залісся-Заворичі, на якій знаходиться міст, з'єднує Київ із Полтавською областю та Харковом.
Зазначається, що всього з 24 лютого на Київщині було зруйновано 24 штучні споруди на дорогах державного значення.
Раніше повідомлялося, що у Києві відремонтували міст через Десенку.
А на Херсонщині завершується відновлення переправ через Інгулець. У планах – повноцінне відновлення підірваного окупантами мосту, а поки що відновлюється переправа.
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