Відремонтовано ще один міст. Рух транспорту на трасі Київ-Харків відновлено

13:01 25 грудня Київ, Україна

На трасі Київ-Харків-Довжанський відновили міст через річку Трубіж, який було зруйновано під час окупації, повідомили у Мінінфраструктури.

Мостом відновлено повноцінний рух транспорту. Траса Залісся-Заворичі, на якій знаходиться міст, з'єднує Київ із Полтавською областю та Харковом.

Зазначається, що всього з 24 лютого на Київщині було зруйновано 24 штучні споруди на дорогах державного значення.

Раніше повідомлялося, що у Києві відремонтували міст через Десенку.

А на Херсонщині завершується відновлення переправ через Інгулець. У планах – повноцінне відновлення підірваного окупантами мосту, а поки що відновлюється переправа.