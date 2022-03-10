Вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна відвідали Маріїнський палац

06:35 15 жовтень Київ, Україна

Напередодні Дня захисника України перша леді Олена Зеленська запросила ліцеїстів навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею імені Івана Богуна відвідати Маріїнський палац.



Для майбутніх захисників України були організовані екскурсії по залах і кімнатах церемоніальної резиденції президента України, під час яких вихованці військового ліцею отримали можливість дізнатися про історію та сучасність Маріїнського палацу.









До організації екскурсії також приєдналася група цивільно-військового співробітництва іміджево-видавничого центру Національної гвардії України.



Навчально-оздоровчий комплекс Київського військового ліцею імені Івана Богуна - середній загальноосвітній навчально-виховний заклад з військово-професійним напрямом навчання і виховання, в якому навчаються 250 юнаків і дівчат 13-15 років. Більше ніж 60% вихованців належать до пільгових категорій: діти загиблих в ООС, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та інші.