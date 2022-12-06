Вісім українок увійшли до списку «100 жінок 2022 року» від BBC

12:31 06 грудня Київ, Україна

Вісім українок увійшли до списку «100 жінок 2022» від BBC. Щорічно вони складають список жінок з усіх куточків світу, які надихають та впливають на світ у 2022 році.



Олена Зеленська, Перша леді

Після повномасштабного російського вторгнення вона використала свій статус, щоб показати страждання українського народу, ставши першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США. Наразі вона зосереджена на підтримці психічного здоров'я дітей та сімей, травмованих війною.

«Жінки взяли на себе навіть більше обов'язків, ніж у мирний час… Жінка, яка пережила це (війну), ніколи не зробить кроку назад. І я впевнена, що наша внутрішня впевненість зростатиме», – Олена Зеленська.

Яна Зінкевич, політик та фронтовий медволонтер

Яна особисто вивезла з поля бою у безпечне місце 200 поранених солдатів. Її команда – волонтерська організація «Госпітальєри» – продовжує надавати першу медичну допомогу пораненим військовим та мирним жителям, проводить медичну підготовку, провела близько 6 тисяч евакуацій. 27-річна Зінкевич також є одним із наймолодших депутатів українського парламенту та очолює підкомітет військової медицини.

Марина В'язовська, математик

Українська математик, яка цього року стала лише другою жінкою в історії, яка виграла престижну медаль Філдса, яку часто називають Нобелівською премією з математики та вручають кожні чотири роки. Марина В'язовська отримала нагороду за роботу над 400-річною головоломкою і розв’язала завдання, як найефективніше запакувати сфери у восьмивимірному просторі.





Ірина Кондратова, педіатр

Як керівник Харківського обласного перинатального центру лікар Кондратова отримала в березні від Девіда Бекхема доступ до його сторінки в Інстаграмі, щоб публікувати інформацію про проблеми, з якими вони стикаються. Її команда з 2014 року надала медичну та психологічну допомогу понад 3000 жінок із Луганської та Донецької областей.

«Зруйновано наші будинки, дороги, електростанції, лікарні – і життя. Але наші мрії, наші надії та наша віра живі та сильніші, ніж будь-коли», – Ірина Кондратова.

Олександра Матвійчук, юрист з прав людини

Протягом 15 років Олександра Матвійчук очолює Центр громадянських свобод (ЦГС), який став одним із лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року за роботу з документування військових злочинів росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

«Мужність не має статі», – Олександра Матвійчук.

Юлія Паєвська, парамедик

Відома українська цивільна парамедик та засновниця добровольчого медичного підрозділу «Ангели Тайри», який врятував сотні поранених мирних жителів та військовослужбовців. Юлію Паєвську, більш відому як Тайра, захопили російські війська у березні, коли вона допомагала евакуювати мирних жителів із Маріуполя.



Юлія Сачук, захисниця прав людей з інвалідністю

Українська правозахисниця Юлія Сачук очолює громадську організацію жінок із інвалідністю Fight For Right («Боротьба за право»). Вона була серед тих, хто екстрено реагував на вторгнення росії в Україну, цілодобово співпрацювала з міжнародними організаціями щодо координації планів евакуації, щоби врятувати життя тисяч українців з інвалідністю.

Христина Бердінських, журналістка

Під час війни в Україні відома журналістка Христина Бердінських подорожувала країною і робила репортажі з регіонів, які зазнали обстрілів з боку росії. Деякі з її матеріалів були зосереджені на повсякденному житті у місті, охопленому війною.