Збройний конфлікт в Україні матиме руйнівні наслідки для прав мільйонів людей - Amnesty International

13:33 28 січень Київ, Україна

Чергова ескалація Росією збройного конфлікту в Україні матиме руйнівні наслідки для прав людини в регіоні, зокрема, загрожує життю мирного населення та потенційно спричинить масове переміщення мільйонів людей.



З такою заявою виступили у міжнародній правозахисній організації Amnesty International.



Автори заяви наголошують, що конфлікт уже вплинув на економічні та соціальні права мільйонів людей, особливо це відчули літні, молодь та люди з низькими доходами. Так, підвищення цін, зокрема, на медичні товари, вплинуло на їхнє право на охорону здоров'я та на достатній рівень життя, а переведення останнім часом навчальних закладів на дистанційне навчання, спричинене постійними мінуваннями, вплинуло на право на освіту.



Правозахисники не приховують стурбованість, викликану ймовірною ескалацією, адже історія російських військових інтервенцій – чи то в Україні, чи то в Сирії, чи військової кампанії в Чечні – «заплямована відвертою зневагою міжнародним гуманітарним правом».

“Російські військові неодноразово порушували закони війни, не захищаючи цивільних і навіть нападаючи на них. Російські війська робили невибіркові атаки, використовували заборонену зброю, а іноді, очевидно, навмисне націлювались на цивільних осіб та цивільні об'єкти”, – зазначає генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар.

Викликає занепокоєння і ймовірна міграційна криза, яка може спричинити загострення конфлікту. До переміщених осіб усередині країни можуть додатись ті, хто шукає захисту в Україні під час втечі з Росії, Білорусі та країн Центральної Азії.



Страшно уявити, якого масштабу може сягнути криза біженців у разі ескалації бойових дій в Україні. Це буде гуманітарна катастрофа по всьому континенту, коли мільйони біженців шукають захисту у сусідніх європейських країнах”, – вважає Калламар.