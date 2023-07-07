Збройна агресія росії: 494 українські дитини загинули, понад 1051 поранено

У зв'язку зі збройною агресією росії загинули щонайменше 494 українські дитини, ще 1051 дістали поранення, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Зокрема, 6 липня внаслідок російського ракетного удару по Львову постраждали дві 17-річні дівчини. Раніше, 5 липня, через артилерійські обстріли окупантами смт Білозерка Херсонської області отримав поранення 10-річний хлопчик.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 472, Харківській – 297, Київській – 129, Херсонській – 115, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 83, Чернігівській – 71 та Луганській – 67.
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