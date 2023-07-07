Збройна агресія росії: 494 українські дитини загинули, понад 1051 поранено

"Станом на ранок 7 липня 2023 року понад 1545 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 494 дитини загинули і понад 1051 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.