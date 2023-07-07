Збройна агресія росії: 494 українські дитини загинули, понад 1051 поранено

14:41 07 липня Київ, Україна

У зв'язку зі збройною агресією росії загинули щонайменше 494 українські дитини, ще 1051 дістали поранення, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
"Станом на ранок 7 липня 2023 року понад 1545 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 494 дитини загинули і понад 1051 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 6 липня внаслідок російського ракетного удару по Львову постраждали дві 17-річні дівчини. Раніше, 5 липня, через артилерійські обстріли окупантами смт Білозерка Херсонської області отримав поранення 10-річний хлопчик.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 472, Харківській – 297, Київській – 129, Херсонській – 115, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 83, Чернігівській – 71 та Луганській – 67.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначили в ОГПУ.