Війська білорусі заїхали до Кирилівки

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що білоруські військові заїхали на територію окупованої Кирилівки у Запорізькій області.
Про це урядовець заявив у четвер, 26 січня, на своєму Telegram-каналі.
Про це урядовець заявив у четвер, 26 січня, на своєму Telegram-каналі.
Мер додав, що цю інформацію повідомляють місцеві мешканці.
За його словами, російські загарбники у Мелітополі через кожні 100 метрів розставили військових. Останні зупиняють автомобілі та перехожих, перевіряють документи та телефони, попереджаючи про "загрозу" з боку ЗСУ.
Глава міста додав, що у селищі Мирне Мелітопольського району під приводом "захисту дітей від ударів ЗСУ" закрили школу до 30 січня.
Федоров також озвучив цілі окупантів у Запорізькій області:
- змусити мешканців не чекати, а боятися ЗСУ;
- виправдати будь-який терор в окупації "захистом" цивільних;
- обстрілювати цивільну інфраструктуру та перекласти провину на ЗСУ;
- збільшувати військові сили на окупованих територіях.
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