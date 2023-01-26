Війська білорусі заїхали до Кирилівки

18:59 26 січня Київ, Україна

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що білоруські військові заїхали на територію окупованої Кирилівки у Запорізькій області.

Про це урядовець заявив у четвер, 26 січня, на своєму Telegram-каналі.
"Так, учора до Кирилівки заїхали білоруські військові. Вони можуть бути співробітниками приватної військової компанії. Ми ж не знаємо, як вони прикриватимуть участь у війні проти України. Можливо, вони будуть говорити, що це точно не регулярні війська білорусі, але за фактом це білоруси. За фактом вони мають шеврони якоїсь Вітебської частини чи бригади", - розповів він.

Мер додав, що цю інформацію повідомляють місцеві мешканці.
"Окупанти Запорізької області поширюють "попередження про обстріл" у пропагандистських соцмережах", - зазначив чиновник.

За його словами, російські загарбники у Мелітополі через кожні 100 метрів розставили військових. Останні зупиняють автомобілі та перехожих, перевіряють документи та телефони, попереджаючи про "загрозу" з боку ЗСУ.

Глава міста додав, що у селищі Мирне Мелітопольського району під приводом "захисту дітей від ударів ЗСУ" закрили школу до 30 січня.

Федоров також озвучив цілі окупантів у Запорізькій області:
  • змусити мешканців не чекати, а боятися ЗСУ;
  • виправдати будь-який терор в окупації "захистом" цивільних;
  • обстрілювати цивільну інфраструктуру та перекласти провину на ЗСУ;
  • збільшувати військові сили на окупованих територіях.