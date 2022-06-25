Війна в Україні "добре видно неозброєним оком із космосу"

08:49 25 червня Київ, Україна

Сучасні космічні технології дозволяють вести докладне спостереження із супутниками за подіями на землі.. Але часом для цього не потрібні спецприлади. Астронавт Європейського космічного агентства Матіас Маурер, який повернувся на Землю з Міжнародної космічної станції минулого місяця, сказав, що може спостерігати за війною з орбітальної лабораторії, що розгортається в Україні, на висоті близько 250 миль (400 кілометрів).

Вторгнення Росії в Україну почалося 24 лютого, приблизно у середині його шестимісячної місії.

Коли ви знаходитесь в космосі, ви спочатку почуваєтеся так далеко, – сказав німецький астронавт у програмі "Morgenmagazin" телеканалу ARD, згідно з перекладом, зробленим у середу (25 травня) до "Ньюсуїка", - На початку війни вся країна поринула в темряву по ночам.

Маурер сказав, що важко дізнатися про основні пам'ятки України, крім Києва, столиці країни.. Але війна "була добре видно неозброєним оком з космосу", а іноді "події були чітко впізнавані", додав Маурер. Наприклад, він зазначив, що міг бачити "величезні клуби диму над такими містами як Маріуполь".

Російські війська від початку вторгнення сильно вдарили по Маріуполю, стратегічно важливому портовому місту на південному узбережжі України.. Астронавт сказав, що місто "в руїнах", і вказало на ознаки посилення російського контролю в регіоні, такі як евакуація українських солдатів із сталеливарного заводу, який служив останнім редутом.

Саме NASA продовжує співпрацювати з Росією, але багато інших російських космічних партнерств розпалися через вторгнення Росії в Україну.