Війна в Україні: більше половини українців економлять, але не через відсутність грошей

13:59 06 вересня Київ, Україна

Понад половина українців (53%) економлять під час повномасштабної війни, свідчить дослідження Kantar.



Лише одна третина опитаних може собі дозволити каву в кафе, а одна шоста – придбання нового одягу. Але в основному не тому, що у них немає грошей, а тому, що не готові витратити їх на каву чи одяг, зазначає Асоціація рітейлерів України.

Українці під час повномасштабної війни відмовляються від ритуалів мирного життя, але компенсують це величезними витратами на базові продукти харчування (72%) та комунальні послуги (58%). При цьому панічні настрої у споживчій поведінці не фіксують.

Більше половини (61%) економлять на розвагах та відпочинку, 56% – на спорті, 52% – на красі (перукар чи косметолог). Половина опитаних обмежує себе у захопленнях та хобі (50%), одязі (44%), освіті та навчанні (31%).