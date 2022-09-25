Війна не завада: паломники-хасиди прибувають до Умані

13:41 25 вересня Київ, Україна

Станом на ранок неділі в Україну прибуло вже понад 23 тисячі паломників-хасидів.. Про це повідомила Об'єднана єврейська громада України.

"За даними ОЕОУ, станом на ранок 25 вересня приїхало вже понад 23 тисячі паломників.. Фонд імені раббі Нахмана спільно з владою якісно організували паломництво, правоохоронці забезпечили високий рівень безпеки", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, щоосені до Умані на єврейський Новий рік (Рош Ха-Шана) з усього світу приїжджають паломники-хасиди, щоб відзначити це свято та помолитися на могилі засновника брацлавського хасидизму раббі (цадика) Нахмана, який жив у XVIII-XIX ст.

Святкування цього року розпочнуться увечері 25 вересня та закінчаться увечері 27 вересня.

Раніше повідомлялося, що хасиди їдуть до Умані на Рош ха-Шана, незважаючи на війну. Серед запланованих заходів безпеки під час святкування буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей.

Розуміючи, що паломництво таки відбудеться, місцева влада підготувала укриття для учасників свят.