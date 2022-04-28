"Війна - це і є найгірший злочин": Генсек ООН відвідав Київську область

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш побував у звільнених від російської окупації містах Київської області, де були масові вбивства українців та бомбардування будинків.
Під час візиту до Бородянки він заявив, що представляє свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних.
Генсек ООН також відвідав Бучу, де зафіксували жорстокі вбивства мирних жителів російськими солдатами.
Він наголосив на важливості ретельного розслідування злочинів у Київській області міжнародними інститутами:
Як відомо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 28 квітня має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. До цього Гутерріш 26 квітня відвідав Москву та зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.
Водночас такий порядок зустрічей Зеленський назвав неправильним, він пропонував Генсеку ООН приїхати в Україну перед Росією.
Гуттереш після зустрічі з президентом РФ та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим заявив, що ООН готова стати гарантом гуманітарних коридорів у Маріуполі та Путін, за словами генсека ООН, на це погодився. У прес-службі ООН також повідомили, що Путін погодився на залучення ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Однак після від'їзду Гутерріша у Кремлі заперечили, що Путін погодився на участь Організації Об'єднаних Націй в евакуації цивільного населення з Маріуполя.
Водночас такий порядок зустрічей Зеленський назвав неправильним, він пропонував Генсеку ООН приїхати в Україну перед Росією.
Гуттереш після зустрічі з президентом РФ та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим заявив, що ООН готова стати гарантом гуманітарних коридорів у Маріуполі та Путін, за словами генсека ООН, на це погодився. У прес-службі ООН також повідомили, що Путін погодився на залучення ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Однак після від'їзду Гутерріша у Кремлі заперечили, що Путін погодився на участь Організації Об'єднаних Націй в евакуації цивільного населення з Маріуполя.
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