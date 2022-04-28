"Війна - це і є найгірший злочин": Генсек ООН відвідав Київську область

14:34 28 квітня Київ, Україна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш побував у звільнених від російської окупації містах Київської області, де були масові вбивства українців та бомбардування будинків.

Під час візиту до Бородянки він заявив, що представляє свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних.

"Я бачу, як мої онуки в паніці тікають. У 21 столітті війна не може бути прийнятною», – заявив Гутерріш під час візиту до Бородянки.

Генсек ООН також відвідав Бучу, де зафіксували жорстокі вбивства мирних жителів російськими солдатами.

Він наголосив на важливості ретельного розслідування злочинів у Київській області міжнародними інститутами:

«Коли ми бачимо це жахливе місце, я відчуваю, наскільки важливе розслідування та підзвітність. Я радий, що Міжнародний кримінальний суд бачить цю ситуацію. Прокуратура вже була тут. Я повністю підтримую Міжнародний кримінальний суд і звертаюся до росіян із проханням погодитись на співпрацю з Міжнародним кримінальним судом. Коли ми говоримо про військові злочини — не можемо забувати про те, що найгірший злочин це і є війна», — сказав він.

Як відомо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 28 квітня має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. До цього Гутерріш 26 квітня відвідав Москву та зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.



Водночас такий порядок зустрічей Зеленський назвав неправильним, він пропонував Генсеку ООН приїхати в Україну перед Росією.



Гуттереш після зустрічі з президентом РФ та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим заявив, що ООН готова стати гарантом гуманітарних коридорів у Маріуполі та Путін, за словами генсека ООН, на це погодився. У прес-службі ООН також повідомили, що Путін погодився на залучення ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.



Однак після від'їзду Гутерріша у Кремлі заперечили, що Путін погодився на участь Організації Об'єднаних Націй в евакуації цивільного населення з Маріуполя.