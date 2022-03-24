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Буковинець передав колісний екскаватор для потреб ЗСУ

14.03.2022, 18:21

Воїни ЗСУ отримали допомогу від волонтера з Буковини колісний екскаватор



У ТОВ "Тракція Україна", генеральним директором якого є волонтер Микола Нємцов, передали на потреби ЗСУ колісний екскаватор!



Основним видом діяльності ТОВ "Тракція Україна" є будівництво доріг та автострад, проте на фірмі вирішили, що зараз їх техніка більше потрібна для виконання завдань, які допоможуть ЗСУ громити ворога..



- Творимо перемогу разом! Кожен як може! Не час тремтіти за майно, не час зважати на власні інтереси та власний час, закликаю власників будівельної техніки та керівників підприємств, не шкодуйте нічого для оборони країни, для наших військових, завдяки яким ми знаходимося у відносній безпеці! Слава Україні!!! Слава Воїнам України, Слава Збройним силам України! – прокоментував своє рішення допомогти ЗСУ Микола Нємцов.



Микола Нємцов – уродженець Чернівецької області, колишній начальник УБОЗ УМВС у Чернівецькій області. Раніше також був радником керівника Луганської ВДА Тукі Г.Б., а також обіймав керівні посади у компанії "Укрзалізниця".



Окрім дорожнього будівництва, колишній правоохоронець Микола Нємцов відомий також тим, що написав текст до україномовної композиції "Будь собою", яку виконав польський рок-гурт CHEMIA, лідером якого є екс-глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун. Микола Нємцов також автор усіх україномовних пісень гурту CHEMIA.