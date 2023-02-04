Воїни 131 батальйону тероборони Києва просять зброю проти дронів

11:09 04 лютого Київ, Україна

Воїни 131 батальйону тероборони Києва Збройних сил України, які захищали столицю в березні 2022 року, а зараз борються на східному фронті, просять допомоги у купівлі зброї проти дронів.

"Перше знайомство з дронами в нашому підрозділі почалося ще в березні 2022 року в лісах під Пуща Водицею. Ці підступні маленькі вертольоти зависали над головами, передаючи координати наших позицій. На щастя, до артилерійських розрахунків противника було досить далеко, і точність обстрілу була невелика.. У Донецькій та Луганській областях ми зіткнулися з іншою картиною: ворожі дрони барражують у небі, передаючи координати спостережних пунктів, ВОПів та РОПів батальйону. Відстань до позицій противника дозволяє ворожим мінометним розрахункам завдавати точних ударів. На жаль, ми зазнаємо втрат, не маючи можливості боротися з дронами, і часом заздалегідь посаджений безпілотник зберігає кілька життів одночасно. "Орки" скидають на позиції наших воїнів хімічну зброю, боєприпаси", - написали представники батальйону.

За словами авторів листа, вони мали невеликий досвід використання зброї проти дронів, проте на озброєнні батальйону її немає.

"Бійці 131 батальйону вже мали позитивний досвід тестування та використання антидронової рушниці, вивівши з ладу ворожу "птаху". Ми переконалися, що це високотехнологічна, ефективна та терміново необхідна зброя для нашого батальйону. Забезпечити всі підрозділи антидроновими рушницями ми не маємо можливості, тому звертаємося до читачів сайту за допомогою у придбанні протидронових рушниць, які збережуть життя воїнів 131 батальйону", - пишуть вони.

Експерти рекомендують модель EDM4S (Electronic Drone Mitigation System by NT Service).

В Україні виробляють покращений аналог цієї рушниці ANTIDRON-G6+. Військові підрозділи, які вже отримали такі антидронові рушниці, підтверджують високу ефективність цієї зброї.

Вартість такої рушниці – 540 тис. грн. Просимо всіх небайдужих взяти активну участь у збиранні необхідної суми та в такий спосіб допомогти нашій армії у звільненні України від окупантів.

Збір На ANTIDRON-G6+

Для в/ч А7297 збираємо на антидронову рушницю. Наші військові дуже його потребують.

Ціль: 540 000 тисяч гривень.

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