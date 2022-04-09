Підрозділ військових росії, що воював у Сирії, у повному складі відмовився від подальших спроб штурму Маріуполя

19:49 08 квітня Київ, Україна

Підрозділ російських спецпризначенців, який має досвід бойових дій у Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. У боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Отже, надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



Останні дані щодо відбору на військову службу в рф свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом. Відповідно до звіту про результати рекрутингу в Єкатеринбурзі, навіть на розмову про можливість підписання контракту погодилося менше ніж 1% громадян, які перебувають у запасі.

З 397 кандидатів лише 2 дали згоду на співбесіду. Відмовилися – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота зі 140 кандидатами ведеться.

Зазначається і вкрай низький моральний стан мобілізованих. Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки у напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями рф. Зазначається, що більшість з них мають поранення ніг. За висновками лікарів – найімовірніша причина цих поранень – самокаліцтва з метою уникнення повернення до зони бойових дій.