Військовий облік для жінок відстрочили на рік

14:41 08 вересня Київ, Україна

Міноборони відстрочило взяття жінок на військовий облік на рік – до 1 жовтня 2023 року, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Відповідний наказ підписав міністр оборони Олексій Резніков.



Тим часом у Верховній Раді працюють над законопроєктом, який має встановити, що жінок братимуть на військовий облік лише добровільно (крім медиків, для яких постановка буде обов'язковою).



Норма про обов'язкову постановку на облік жінок за низкою спеціальностей, споріднених з військовими, регулюється на рівні закону, зазначила Маляр. Це означає, що Міноборони не має повноважень визначати, чи буде постановка на облік добровільною, чи ні.



Наказ, що відкладає початок обліку для жінок певних спеціальностей, не змінює норми чинного законодавства. Водночас завдяки відстроченню парламентарі встигнуть внести зміни до законодавства, щоб урегулювати це питання та зробити військовий облік добровільним, кажуть у Міноборони.



У державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку, зазначають у Генштабі.