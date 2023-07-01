Військових медсестер готуватимуть зі школярок окупованої Луганщини - ОВА

Не секрет, що російська армія поповнює свої ряди, що ріжуть, не тільки кримінальниками.. Військово-політична робота активно ведеться серед дітей. Як повідомляє Луганська ОВА, на тимчасово окупованій території Луганщини у школах російські військові готуватимуть із дівчат медичних сестер.
Як заявив начальник ОВА Артем Лисогор, в Міносвіти Росії формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає підготовку санітарних інструкторок.
Також повідомляється, що росіяни зазнають значних втрат, про що свідчать чергові дії, спрямовані на розширення мережі військових шпиталів.
Нагадаємо, росіяни влаштували у Мелітополі випускний під дулами автоматів.
Раніше повідомлялося, що окупанти навчають дітей у Криму збирати автомати.
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