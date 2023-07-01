Військових медсестер готуватимуть зі школярок окупованої Луганщини - ОВА

10:49 01 липня Київ, Україна

Не секрет, що російська армія поповнює свої ряди, що ріжуть, не тільки кримінальниками.. Військово-політична робота активно ведеться серед дітей. Як повідомляє Луганська ОВА, на тимчасово окупованій території Луганщини у школах російські військові готуватимуть із дівчат медичних сестер.

"У новому навчальному році у школах так званої ЛНР замість дисципліни з безпеки життя до програми включать предмет "Захист сім'ї" - пропаганда зі шкільної парти", - йдеться у повідомленні.

Як заявив начальник ОВА Артем Лисогор, в Міносвіти Росії формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає підготовку санітарних інструкторок.

"Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань", - зазначив голова ОВА.

Також повідомляється, що росіяни зазнають значних втрат, про що свідчать чергові дії, спрямовані на розширення мережі військових шпиталів.

Нагадаємо, росіяни влаштували у Мелітополі випускний під дулами автоматів.

Раніше повідомлялося, що окупанти навчають дітей у Криму збирати автомати.