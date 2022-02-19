Військові в зоні ООС отримали 9 дронів від нардепів

Українські захисники в зоні Операції об'єднаних сил (ООС) отримали 9 дронів в рамках проєкту волонтерської допомоги.
Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу".
За його словами, протягом місяця депутати організовували збір коштів на закупівлю безпілотників. За цей час депутати передали 9 дронів для піхотинців і розвідників.
Депутати від «Слуги народу» і надалі будуть надавати допомогу українським військовим, зокрема, через волонтерські проєкти.
Місягін підкреслив, що така допомога не тільки підвищить боєздатність підрозділів українських військових, а й збереже їхнє життя. Адже в умовах гібридної війни і постійних провокацій ворога необхідно використовувати сучасні технології, які допоможуть контролювати лінію зіткнення і спостерігати за пересуванням ворожих військ.
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