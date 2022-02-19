Військові в зоні ООС отримали 9 дронів від нардепів

20:34 21 травень Київ, Україна

Українські захисники в зоні Операції об'єднаних сил (ООС) отримали 9 дронів в рамках проєкту волонтерської допомоги.

Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу".

"Це - лише проміжний етап нашого проєкту, який ми з колегами з парламенту зробили для армії", - розповів заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Місягін.

За його словами, протягом місяця депутати організовували збір коштів на закупівлю безпілотників. За цей час депутати передали 9 дронів для піхотинців і розвідників.



Депутати від «Слуги народу» і надалі будуть надавати допомогу українським військовим, зокрема, через волонтерські проєкти.



Місягін підкреслив, що така допомога не тільки підвищить боєздатність підрозділів українських військових, а й збереже їхнє життя. Адже в умовах гібридної війни і постійних провокацій ворога необхідно використовувати сучасні технології, які допоможуть контролювати лінію зіткнення і спостерігати за пересуванням ворожих військ.