Військові України збили два Су-25 і вертоліт рф

19:41 23 січня Київ, Україна

Сьогодні у понеділок, 23 січня, на східному напрямку воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили шість повітряних цілей.

Як зазначає Командування Повітряних сил, знищено два російські штурмовики Су-25, ударний гелікоптер Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
"Б'ємо ворога разом! Разом – до перемоги", - прокоментували у Повітряних силах.