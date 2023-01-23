Військові України збили два Су-25 і вертоліт рф

Сьогодні у понеділок, 23 січня, на східному напрямку воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили шість повітряних цілей.
Як зазначає Командування Повітряних сил, знищено два російські штурмовики Су-25, ударний гелікоптер Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Як зазначає Командування Повітряних сил, знищено два російські штурмовики Су-25, ударний гелікоптер Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
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