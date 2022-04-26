Військові навчання РФ в Криму: за пів року їх проведено більше двох десятків

Тільки за перші шість місяців на території окупованого Криму російські бойовики провели понад 20 військових навчань, в яких були задіяні 23 850 військовослужбовців і понад 1 900 одиниць бойової техніки.
Про це розповів глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.
Кримськотатарський ресурсний центр збирає факти порушень на окупованому півострові, в тому числі з теми мілітаризації. Уже узагальнена ситуація за пів року.
Кримськотатарський ресурсний центр збирає факти порушень на окупованому півострові, в тому числі з теми мілітаризації. Уже узагальнена ситуація за пів року.
Він підкреслив, що мілітаризацію потрібно пов'язувати з ситуацією і з правами корінних народів.
Барієв зазначив, що інформацію про порушення в Криму потрібно доносити до всіх міжнародних майданчиків, до політикумів різних країн. Особливо з урахуванням того, що політичний істеблішмент в країнах час від часу оновлюється.
"Нам потрібно про це системно говорити. Нам потрібно інформувати наших партнерів і політиків цих країн. Тому що оновлюються парламенти тих чи інших країн, з'являються нові політики. Ці нові політики не завжди володіють повною інформацією. Тому ми повинні системно демонструвати, показувати інформацію в динаміці, що не зменшуються порушення прав людини, а навпаки - з'являються нові тенденції, нові підходи", - резюмував він.
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