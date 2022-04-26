Військові навчання РФ в Криму: за пів року їх проведено більше двох десятків

09:21 27 липня Київ, Україна

Тільки за перші шість місяців на території окупованого Криму російські бойовики провели понад 20 військових навчань, в яких були задіяні 23 850 військовослужбовців і понад 1 900 одиниць бойової техніки.

Про це розповів глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.



Кримськотатарський ресурсний центр збирає факти порушень на окупованому півострові, в тому числі з теми мілітаризації. Уже узагальнена ситуація за пів року.

"За нашими підрахунками (я не претендую на те, що вони ідеальні, можливо, ми щось упустили) за звітний період російська влада 20 разів проводила військові навчання на території окупованого півострова за участю 23 850 військовослужбовців і понад 1 900 одиниць бойової спеціальної техніки. Можливо, техніки було більше, можливо, людей було більше. Але в звіті відображено те, що вдалося зафіксувати нам, ми спираємося на свої джерела", - повідомив Барієв.

Він підкреслив, що мілітаризацію потрібно пов'язувати з ситуацією і з правами корінних народів.

"У відповідності до Декларації про права корінних народів, наявність збройних контингентів або військових контингентів на території, де проживають корінні народи, повинна в першу чергу узгоджуватися з автохтонними народами, з органом, що їх представляє. Але насправді у нас окупанти не тільки не погоджують, але ще і забороняють представницький орган - Меджліс кримськотатарського народу", - продовжив глава Кримськотатарського ресурсного центру.

Барієв зазначив, що інформацію про порушення в Криму потрібно доносити до всіх міжнародних майданчиків, до політикумів різних країн. Особливо з урахуванням того, що політичний істеблішмент в країнах час від часу оновлюється.



"Нам потрібно про це системно говорити. Нам потрібно інформувати наших партнерів і політиків цих країн. Тому що оновлюються парламенти тих чи інших країн, з'являються нові політики. Ці нові політики не завжди володіють повною інформацією. Тому ми повинні системно демонструвати, показувати інформацію в динаміці, що не зменшуються порушення прав людини, а навпаки - з'являються нові тенденції, нові підходи", - резюмував він.