Військові події, які найбільше запам'яталися українцям цього року

15:17 30 грудня Київ, Україна

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соцслужбою Центру Разумкова, підбиваючи підсумки року, провів опитування серед українців. Зокрема, організатори опитування поцікавилися, які військові події цього року найбільше запам'яталися.

На думку українських громадян, які брали участь в опитуванні, найважливішою подією на театрі бойових дій в Україні стала героїчна оборона українськими військами Маріуполя. Для 39% респондентів саме битва за Маріуполь з лютого до червня 2022 р. була найважливішою подією в російсько-українській війні.

Не менш важливим для українців є звільнення Херсона від загарбників внаслідок контрнаступу ЗСУ. 37% громадян вважають, що визволення українського міста на півдні країни стало найважливішою подією у війні 2022 року.



Замикає трійку лідерів визволення північних регіонів України – Чернігівської, Київської та Сумської областей. Вигнання російських військ із цих територій стало найважливішою подією для 33% респондентів.



Далі українці назвали такі події: