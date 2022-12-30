Військові події, які найбільше запам'яталися українцям цього року

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соцслужбою Центру Разумкова, підбиваючи підсумки року, провів опитування серед українців. Зокрема, організатори опитування поцікавилися, які військові події цього року найбільше запам'яталися.
На думку українських громадян, які брали участь в опитуванні, найважливішою подією на театрі бойових дій в Україні стала героїчна оборона українськими військами Маріуполя. Для 39% респондентів саме битва за Маріуполь з лютого до червня 2022 р. була найважливішою подією в російсько-українській війні.
Не менш важливим для українців є звільнення Херсона від загарбників внаслідок контрнаступу ЗСУ. 37% громадян вважають, що визволення українського міста на півдні країни стало найважливішою подією у війні 2022 року.
Замикає трійку лідерів визволення північних регіонів України – Чернігівської, Київської та Сумської областей. Вигнання російських військ із цих територій стало найважливішою подією для 33% респондентів.
Далі українці назвали такі події:
- знищення російського крейсера "москва" (квітень) – 22%;
- оборона Бахмута, що триває, — 21%;
- оборона Києва (лютий-березень) – 21%;
- визволення острова Зміїний (липень) - 17%;
- контрнаступ у Харківській області (вересень) – 16%;
- оборона Харкова – 15% (лютий-травень);
- удари по російських аеродромах та нафтобазах, які завдавалися протягом усього року — 12%.
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