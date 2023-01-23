Військові російської федерації змінюють тактику

Українська розвідка очікує, що після заміни командувача об'єднаного угрупування російських окупантів в Україні на валерія герасимова росіяни змінять тактику.
Як зазначив заступник начальника ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицький в інтерв'ю "Укрінформ", "почерк" нового голови окупаційних військ уже відчувається.
"За такий короткий період часу ще складно сказати, наскільки змінилася тактика, але те, що зміни будуть, ми знаємо однозначно. Ми бачимо, як зараз переміщуються, куди перегруповуються їхні підрозділи повітрянодесантних військ. Це і є почерк герасимова. Чому? Тому що на початку повномасштабної агресії ми чітко знали, що на всіх напрямках у другому ешелоні, по суті, у стратегічному резерві були десантники, а в наступі на Київ вони взагалі виконували основне завдання. Ми очікуємо, що і зараз буде активніше застосування повітрянодесантних військ. ... Насамперед через те, що за командування герасимова повітряно-десантні війська росії за перші пів року великої війни в Україні майже наполовину було вибито. А це елітні війська – 76-а дивізія, 106-а, 98-а... До речі, остання була перекинута з Херсонського напрямку на інші, важливіші за їхніми оцінками”, – каже Скибицький.
Крім цього, заступник голови української розвідки попередив, що росіяни почали більш реально оцінювати нашу міць, робити висновки та коригувати свою тактику.
"У лютому вони заходили колонами без жодного прикриття, без організованої системи ППО, і ми знищували все, що йшло на Київ, просто в колонах. Тепер вони усвідомили, що тут їх ніхто не зустрічатиме квітами. Що більше ми воюємо, то більше вони роблять висновки. Вони зараз вибудовують чіткішу систему управління по всій лінії фронту, це ми чітко бачимо. Вони змінюють тактику застосування своїх підрозділів. Якщо рік тому то були БТГр, батальйонно-тактичні групи, то зараз вони повернулися до класичної схеми – бригада, полк, батальйон. Вони почали створювати штурмові загони, що налічують 140-160 осіб. Такі загони містять механізовані підрозділи, танки, артилерію, міномети, протитанкові засоби, щоб прориватися на окремих ділянках саме завдяки штурмовим діям», – каже генерал-майор.
Скибицький також наголошує, що тепер окупанти намагаються штурмувати з потужними ударами з артилерії, а також атакувати ракетами так, щоби обійти українську ППО.
"А ще тактика "Вагнера", яка була застосована спочатку в Бахмуті, потім у Соледарі. Вони намагаються вести штурмові дії шляхом завдання потужних артилерійських ударів з метою повного знищення наших позицій оборони. І це - хвиля за хвилею йде, незважаючи на колосальні людські втрати, які вони зазнають. Вони вносять певні зміни і в застосування крилатих ракет. Щоразу, ви це бачите, вибираються інші рубежі запусків, інші маршрути польоту авіації. Вони намагаються обходити нашу ППО, знають, на яких напрямках вона сильна, на яких не дуже. Це все реальні приклади того, що супротивник навчається. Чим довше тривають бойові дії, тим більше досвіду набирає ворог. І загроза у тому, що нинішні їхні відмобілізовані вже відрізняються від тих, що прийшли на нашу територію у жовтні місяці”, – наголосив заступник голови ГУР МО.
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