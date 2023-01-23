Військові російської федерації змінюють тактику

17:04 23 січня Київ, Україна

Українська розвідка очікує, що після заміни командувача об'єднаного угрупування російських окупантів в Україні на валерія герасимова росіяни змінять тактику.



Як зазначив заступник начальника ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицький в інтерв'ю "Укрінформ", "почерк" нового голови окупаційних військ уже відчувається.

"За такий короткий період часу ще складно сказати, наскільки змінилася тактика, але те, що зміни будуть, ми знаємо однозначно. Ми бачимо, як зараз переміщуються, куди перегруповуються їхні підрозділи повітрянодесантних військ. Це і є почерк герасимова. Чому? Тому що на початку повномасштабної агресії ми чітко знали, що на всіх напрямках у другому ешелоні, по суті, у стратегічному резерві були десантники, а в наступі на Київ вони взагалі виконували основне завдання. Ми очікуємо, що і зараз буде активніше застосування повітрянодесантних військ. ... Насамперед через те, що за командування герасимова повітряно-десантні війська росії за перші пів року великої війни в Україні майже наполовину було вибито. А це елітні війська – 76-а дивізія, 106-а, 98-а... До речі, остання була перекинута з Херсонського напрямку на інші, важливіші за їхніми оцінками”, – каже Скибицький.

Крім цього, заступник голови української розвідки попередив, що росіяни почали більш реально оцінювати нашу міць, робити висновки та коригувати свою тактику.

"У лютому вони заходили колонами без жодного прикриття, без організованої системи ППО, і ми знищували все, що йшло на Київ, просто в колонах. Тепер вони усвідомили, що тут їх ніхто не зустрічатиме квітами. Що більше ми воюємо, то більше вони роблять висновки. Вони зараз вибудовують чіткішу систему управління по всій лінії фронту, це ми чітко бачимо. Вони змінюють тактику застосування своїх підрозділів. Якщо рік тому то були БТГр, батальйонно-тактичні групи, то зараз вони повернулися до класичної схеми – бригада, полк, батальйон. Вони почали створювати штурмові загони, що налічують 140-160 осіб. Такі загони містять механізовані підрозділи, танки, артилерію, міномети, протитанкові засоби, щоб прориватися на окремих ділянках саме завдяки штурмовим діям», – каже генерал-майор.



Скибицький також наголошує, що тепер окупанти намагаються штурмувати з потужними ударами з артилерії, а також атакувати ракетами так, щоби обійти українську ППО.