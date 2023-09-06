Військові росії зруйнували близько 1300 шкіл в Україні — ЮНІСЕФ

15:01 30 серпня Київ, Україна

На території України, підконтрольній офіційній владі країни, зареєстровано руйнацію понад 1300 освітніх закладів.

Про це зазначено у звіті ЮНІСЕФ.

Постійні обстріли з боку російських військових призвели до того, що тільки близько третини школярів можуть повноцінно відвідувати заняття очно і дві третини дітей дошкільного віку не відвідують дитячі садки. У прифронтових районах три чверті батьків бояться водити дітей до дошкільних закладів. Ситуація ускладнюється тим, що війна послідувала за пандемією коронавірусу — таким чином нормальний навчальний процес для українських школярів перервався ще 2020 року.



Все це відбивається на успішності дітей. 57% викладачів наголошують на погіршенні учнів знань української мови, 45% — математичних навичок, 52% — рівня володіння іноземною мовою.



Більше половини дітей, чиї сім'ї поїхали через війну за кордон, не були зараховані до місцевих навчальних закладів через мовний бар'єр та відмінності в системах освіти. Діти біженців, які не відвідують місцеві школи, навчаються онлайн або за українською програмою або через інші платформи дистанційного навчання.