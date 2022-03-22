Військові провели чергові великі навчання на півдні України

10:50 23 червня Київ, Україна

Тактико-спеціальні навчання пройшли відразу в двох областях - Херсонській і Запорізькій, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Про це в Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Перший етап навчань почався з десантування в Херсонській області. Підрозділ десантно-штурмових військ ЗСУ вертольотами було доставлено на один із загрозливих напрямків для стримування противника, що висадився на морське узбережжя.





На другому етапі до навчань було залучено важку артилерію і протидесантний резерв зі складу основних сил. Воїни-артилеристи своєчасно здійснили багатокілометровий марш в район зосередження, провели заходи з підготовки стрільби і управління вогнем, а також здійснили вогневе ураження умовного противника.

Протидесантний резерв провів навчання з відбиття нападу умовного противника. Десантники, зайнявши плацдарм, всіма наявними засобами ураження зупинили наступ вглиб нашої території сил і засобів морської піхоти умовного противника.



Під час третього етапу навчань екіпажі катерної тактичної групи, під прикриттям вертольотів армійської авіації, пройшли через заміновану водну ділянку, після чого відбили напад ворожих артилерійських катерів.