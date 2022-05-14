Військові злочинці РФ тепер на гральних картах, - Залужний

06:27 14 травня Київ, Україна

Ворогів України, російських злочинців проти людяності всіх рангів та мастей має знати в обличчя кожен боєць ЗСУ, кожен українець. Як повідомив учора, 13 травня, у Facebook головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm випустили дві колоди гральних карт, на яких зображені військові злочинці РФ, російські політики та пропагандисти.

Як він розповів, рівно 20 років тому, 2002 року, подібні карти випустили Центральне командування армії США. Тоді вони на них розмістили військових злочинців, які розшукувалися.. Граючи в такі карти, військові США запам'ятовували свої цілі.

Вже 2022 року волонтери InformNapalm продовжили цю традицію, випустивши карти з військовими, політичними та пропагандистськими представниками Кремля.

Наприклад, червоним королем там значиться командувач вторгнення РФ в Україну Олександр Дворніков, який з 8 квітня 2022 призначений командувачем вторгненням в Україну. До цього командував угрупуванням військ "Південь".