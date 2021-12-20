Військові злочини РФ: в Києві пройшла акція «Крим - це Україна»

06:47 19 березень Київ, Україна

У Києві активісти громадської організації "Ардіс" провели акцію "Крим - це Україна", щоб нагадати про військові злочини РФ.

Захід пройшов 18 березня біля офісу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, учасники події нагадали, що сім років тому, під прицілом російських військових в Криму було проведено так званий "референдум", який послужив початком захоплення українського півострова. Активісти підкреслили, що акція була організована з метою залучення уваги ОБСЄ до того, що Російська Федерація використовує незаконні методи для вирішення власних агресивних геополітичних цілей на міжнародній арені.

Учасники заходу тримали банери з написами «Крим - невіддільна частина України", "Крим - це Україна", "Сумна річниця окупації" та інші.

Нагадаємо, 16 березня 2014 року у тимчасово окупованому Росією Криму та Севастополі відбувся "референдум" щодо статусу Криму - при силовому тиску російських військових і воєнізованих "ополченців", а також за підтримки пропагандистських російських ЗМІ.



Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації не визнали інсценований окупантами кримський "референдум" легітимним.